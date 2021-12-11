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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Кредитні афери під 0%: як українців "розводять" на гроші

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
11 грудня, 16:19
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Інтернет-простір переповнений заманливими пропозиціями онлайн-кредитів, українці все частіше потрапляють
Для того, щоб вберегти себе від шахраїв, потрібно уважно читати умови договору
Для того, щоб вберегти себе від шахраїв, потрібно уважно читати умови договору / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Миттєві кредити за 8 хвилин", "кредит швидко", "миттєва видача під 0,01%", — таких та подібних пропозицій в інтернеті тьма. Усі вони пропонують швидкі кредит на вигідних умовах за кілька хвилин.

"Сьогодні" підготував для вас памʼятку, на що звертати увагу у договорі та розповіли, як перевірити позикодавця.

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Часто українці у безвихідних ситуаціях шукають допомогу у так званих сервісах мікрозаймів і, бажаючи отримати кредит тут і зараз, потрапляють на гачок позикодавця. Проте мінімум, який варто зробити перед цим кроком — це перевірити сам сервіс.

Як перевірити позикодавця?

Перевірити позикодавця можна за допомогою Державного реєстру фінансових установ. За посиланням можна перевірити інформацію щодо:

  • страхових компаній;
  • кредитних спілок;
  • фінансових компаній;
  • ломбардів.

Достатньо внести необхідні дані, такі як: найменування установи, її статус, тип, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. Якщо реєстр інформації такої не знайшов, то варто засумніватися у послугах компанії позикодавця.

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Зауважимо, що знайти ідентифікаційний код компанії можна у Єдиному державному реєстрі. Там зібрана інформація про юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.Також для повної впевненості компанію можна промоніторити на наявність судових справ з її участю.

На що звернути увагу при підписаннні договору

Інфографіка
Інфографіка / Фото: Сьогодні

До речі, в самому договорі може бути посилання на умови кредитування, які оформлені окремим документом, що також потрібно детально вивчити.

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Шахрайський сайт ПриватБанку

У Мережі користувачі поскаржились, що шахраї створили фейковий сайт ПриватБанку, який краде не просто дані, а ще й гроші з рахунків.

Одна із жертв розповіла, що шахрай, видаючи себе за покупця, скинув їй чек про оплату. За посиланням вона перейшла на сайт з інтерфейсом, схожим на Приват24, та ввела свої дані. Після цього з її рахунку за лічені хвилини списали всі кошти. У ПриватБанку застерегли: ніколи не можна переходити за підозрілими посиланнями та вводити там свої дані.

Раніше "Сьогодні" писали, що інтернет-шахраї вигадали новий спосіб обману українців, прикидаючись представниками державних програм.

Також ми розбиралися у ситуації, чому українці так масово беруть мікрозайми. Показники сягнули рекордного рівня.

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