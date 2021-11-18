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Украинцам приходят странные смс: ПриватБанк предупредил о новой схеме мошенников

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
18 ноября, 16:10
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Сотрудники ПриватБанка предупреждают о новой схеме мошенников, которые маскируются под государственную программу
ПриватБанк предупреждает о новой схеме мошенников
ПриватБанк предупреждает о новой схеме мошенников

ПриватБанк предупредил украинцев о новой схеме мошенников, которая связана с фейковыми COVID-выплатами.

Об этом "Сегодня" сообщили в самом ПриватБанке.

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По данным банка, схема состоит в массовом фишинге личных данных под предлогом государственных выплат за вакцинацию от COVID-19.

Уже зафиксированы первые случаи, когда клиенты ПриватБанка получали сообщения через различные мессенджеры, смс и даже электронную почту.

В них говорилось, что человеку доступны выплаты в размере нескольких тысяч гривен за вакцинацию от коронавируса.

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Для получения "вознаграждения", мошенники предлагали перейти по ссылке, ведущей на фальшивую страницу сайта.

Там нужно было заполнить личные данные и реквизиты банковских карт.

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"ПриватБанк предупреждает своих клиентов не открывать такие сообщения от мошенников и не реагировать на подобные привлекательные сообщения о денежных компенсациях или выплатах. Также ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах", – отметили в банке.

В сообщении также отмечается, что ПриватБанк уже обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

ПриватБанк начнет блокировать счета клиентов

В понедельник, 8 ноября, некоторые клиенты ПриватБанка начали получать странные смс-сообщения с просьбой совершить любую платежную операцию с картой, которой давно не пользовались.

В противном случае, карты будут заблокированы через 30 дней, даже если срок их действия еще не истек.

В банке отмечают, что они оставляют схожие права за собой.

Ранее "Сегодня" писали, что ПриватБанк запускает новую услугу по переводу средств для заробитчан.

Мы также сообщали, что на клиентов ПриватБанка начали открывать непонятные счета.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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