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В интернете появился мошеннический клон Monobank – как выглядит фейковый сайт

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
24 ноября, 10:53
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Украинцев предупредили о появлении фейковых сайтов финансовых организаций, которые охотятся за данными посетителей
В интернете появился фейковый сайт Monobank
В интернете появился фейковый сайт Monobank / Фото: Коллаж: Сегодня

В сети появился фейковый сайт Monobank, который предлагает ненастоящие микрокредиты и ворует данные украинцев. Его дизайн и даже ссылки очень похожи на оригинал.

Об этом сообщает сайт Finance.ua.

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Кроме Monobank, в сети появились фейковые сайты других крупных финансовых учреждений, в том числе ПриватБанк, Tengo, MiLoan, MyCredit, CreditPlus, CCloan.

Мошеннический сайт Monobank предлагает украинцам оформить карту с большим кредитным лимитом.

На фото видно, что интерфейс подделок максимально повторяет внешний вид настоящего сайта и даже предлагает схожие функции.

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На фейковом сайте MiCrocredit.icu пользователям предлагали разные условия микрокредитования.

Главная и единственная цель этих сайтов – получить ваши данные, а именно номер телефона и имя. Далее мошенники могут делать с ними все что угодно, например, оформить карточку и взять онлайн-кредит.

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Мошеннический сайт ПриватБанка

В сети пользователи пожаловались, что мошенники создали фейковый сайт ПриватБанка, который не просто ворует данные, а еще и деньги со счетов.

Одна из жертв рассказала, что мошенник под видом покупателя сбросил ей чек об оплате. По ссылке, она перешла на сайт с интерфейсом, похожим на Приват24 и ввела свои данные.

После этого с ее счета списали все средства в считанные минуты, а в ПриватБанке предупредили, что никогда нельзя переходить по подозрительным ссылкам и вводить там свои данные.

Ранее "Сегодня" писали, что интернет-мошенники придумали новый способ обмана украинцев, притворяясь представителями государственных программ.

Мы также рассказывали, что теперь украинцев пытаются обмануть и через "Новую почту".

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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