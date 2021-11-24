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В інтернеті з'явився шахрайський клон Monobank – як виглядає фейковий сайт

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
24 листопада, 10:53
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Українців попередили про появу фейкових сайтів фінансових організацій, які полюють на дані відвідувачів
В інтернеті з'явився фейковий сайт Monobank
В інтернеті з'явився фейковий сайт Monobank / Фото: Колаж: Сьогодні

У мережі з’явився фейковий сайт Monobank, який пропонує несправжні мікрокредити і краде дані українців. Його дизайн та навіть посилання дуже схожі на оригінал.

Про це повідомляє сайт Finance.ua.

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Окрім Monobank, в мережі з’явились фейкові сайти інших великих фінансових установ, зокрема ПриватБанк, Tengo, MiLoan, MyCredit, CreditPlus, CCloan.

Шахрайський сайт Monobank пропонує українцям оформити картку з великим кредитним лімітом.

На фото видно, що інтерфейс підробок максимально повторює зовнішній вид справжнього сайту і навіть пропонує схожі функції.

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На фейковому сайті MiCrocredit.icu користувачам пропонували різны умови мікрокредитування.

Головна і єдина ціль цих сайтів, отримати ваші дані, а саме номер телефону та ім’я. Далі шахраї можуть робити з ними все що завгодно, наприклад оформити картку та взяти онлайн-кредит.

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Шахрайський сайт ПриватБанку

У мережі користувачі поскаржились, що шахраї створили фейковий сайт ПриватБанку, який не просто краде дані, а ще й гроші з рахунків.

Одна з жертв розповіла, що шахрай під видом покупця скинув їй чек про оплату. За посиланням вона перейшла на сайт із інтерфейсом, схожим на Приват24 та ввела свої дані.

Після цього з її рахунку списали усі кошти за лічені хвилини, а у ПриватБанку попередили, що ніколи не можна переходити за підозрілими посиланнями та вводити там свої дані.

Раніше "Сьогодні" писали, що інтернет-шахраї вигадали новий спосіб обману українців, прикидаючись представниками державних програм.

Ми також розповідали, що тепер українців намагаються обдурити і через "Нову Пошту".

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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