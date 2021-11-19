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Украинцев обманывают через "Новую почту" – как работает новая схема мошенников

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
19 ноября, 17:05
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В "Новой почте" предупредили о новой схеме интернет-мошенников, которые обманным путем забирают из отделения дорогие вещи
"Новая почта" раскрыла новую схему обмана украинцев
"Новая почта" раскрыла новую схему обмана украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Мошенники придумали новую схему обмана украинцев, используя "Новую почту" и уже смогли украсть из отделения целую тонну орехов общей стоимостью 180 тыс. грн.

О новой афере "Сегодня" рассказали представители "Новой почты", а также отметили, что уже провели внутреннее расследование по случаю с посылкой орехов.

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Как действуют новые мошенники?

Суть схемы состоит в следующем, мошенники под видом покупателя находят товар на маркетплейсах. Как правило, пытаются выбрать дорогую вещь.

Далее связываются с продавцом и предлагают сделать ему предоплату на банковскую карту за товар, но в качестве условия просят предоставить номер экспресс-накладной об отправке товара.

Чтобы якобы обезопасить себя от недобросовестных продавцов, а также просят при отправке указать получателем себя.

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"При отправке просят продавца указать получателем себя, уверяя, что риска никакого нет, ведь груз отправляется фактически самому себе и никто другой его получить не сможет", – рассказали в пресс-службе.

Когда на карту поступит предоплата на данные получателя нужно изменить в мобильном приложении или бизнес-кабинете.

"Если продавец соглашается и делает все, как ему сказали – отправляет груз и сбрасывает мошенникам экспресс-накладную об отправке посылки, они, зная ФИО получателя, оперативно подрабатывают документы и забирают груз вместо него", – сказали в пресс-службе .

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Определить фальшивые документы очень сложно и операторы в отделениях "Новой почты" не имеют на это компетенций и возможностей.

Следует заметить, что мошенники обычно просят оценивать груз по минимальной стоимости, чтобы не платить много за доставку.

Что будет с украденными орехами?

В случае с мужчиной, у которого украли тонну орехов, объявленная стоимость также была занижена. Он отправлял не тонну орехов в качестве груза, а отдельные посылки, всего 34 экспресс-накладных и каждую из них оценил в 30 грн.

Таким образом, вся компенсация, которую он может получить, составляет не более 1000 грн, хотя, по его словам, орехов в коробках было аж на 180 тыс. грн.

В компании также отметили, что сотрудничают со следствием и предоставили пострадавшему всю информацию по этому вопросу и видеозаписи с камер наблюдения.

Ранее "Сегодня" писали, что интернет-мошенники придумали новую схему обмана, притворяясь представителями государственной программы.

Мы также рассказывали об афере из 90-х, которую вновь начали использовать для обмана пожилых людей.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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