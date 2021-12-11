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Кредитные аферы под 0%: как украинцев "разводят" на деньги

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
11 декабря, 16:19
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Интернет-пространство переполнено заманчивыми предложениями онлайн-кредитов
Для того, чтобы уберечь себя от мошенников, нужно внимательно читать условия договора
Для того, чтобы уберечь себя от мошенников, нужно внимательно читать условия договора / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Мгновенные кредиты за 8 минут", "кредит быстро", "мгновенная выдача под 0,01%", — таких и подобных предложений в интернете тьма. Все они предлагают быстрые кредиты на выгодных условиях за пару минут.

"Сегодня" подготовил для вас инструкцию, на что обращать внимание в договоре и рассказали, как проверить кредитора.

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Часто украинцы в безвыходных ситуациях ищут помощь в так называемых сервисах микрозаймов и, желая получить кредит здесь и в данный момент, попадают на крючок ссудодателя. Однако минимум, который стоит предпринять перед этим шагом — это проверить сам сервис.

Как проверить кредитора?

Проверить кредитора можно с помощью Государственного реестра финансовых учреждений. По ссылке можно проверить информацию о:

  • страховых компаний;
  • кредитных союзов;
  • финансовых компаний;
  • ломбардов.

Достаточно внести необходимые данные, такие как: наименование учреждения, его статус, тип, идентификационный код ЕГРПОУ. Если реестр такой информации не нашел, то стоит усомниться в услугах компании кредитора.

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Заметим, что идентификационный код компании можно найти в Едином государственном реестре. Там собрана информация о юридических, физических человек-предпринимателях и общественных формированиях. Также для полной уверенности компанию можно промониторить на наличие судебных дел с ее участием.

На что обратить внимание при подписании договора

Инфографика
Инфографика / Фото: Сегодня

Кстати, в самом договоре может быть ссылка на условия кредитования, оформленные отдельным документом, что также нужно детально изучить.

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Мошеннический сайт ПриватБанка

В Сети пользователи пожаловались, что мошенники создали фейковый сайт ПриватБанка, который ворует не просто данные, а еще и деньги со счетов

Одна из жертв рассказала, что мошенник, выдавая себя за покупателя, скинул ей чек об оплате. По ссылке она перешла на сайт с интерфейсом, похожим на Приват24 и ввела свои данные. После этого с ее счета в считанные минуты списали все средства. В ПриватБанке предостерегли: никогда нельзя переходить по подозрительным ссылкам и вводить там свои данные.

Ранее "Сегодня" писали, что интернет-мошенники придумали новый способ обмана украинцев, притворяясь представителями государственных программ.

Также мы разбирались в ситуации, почему украинцы так массово берут микрозаймы. Показатели достигли рекордного уровня.

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