Из долговой ямы не выбраться? Украинцы массово набирают кредиты в онлайн-займах

Около 7 млн. ​​раз в месяц украинцы ищут кредиты в интернете

Украинцы массово берут микрокредиты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С января 2019 по сентябрь 2021 года спрос на кредиты в Интернете вырос на 24%. Самыми популярными сервисами являются микрокредитные организации.

Об этом говорит исследование консалтингового агентства "Ольшанский и Партнеры".

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В среднем за месяц украинцы делают такие запросы в поисках Google 6,9 млн. раз (94% всего спроса на все денежные сервисы в вебе). Значительно меньше украинцы ищут информацию о рассрочке (3,2%), депозитах (0,9%) и других услугах.

Кредит деньгами – это самая популярная категория, по которой украинцы ищут кредита в интернете (6,2 млн. раз в месяц). Вторая по популярности категория — кредит на авто. Такой кредит украинцы ищут всего 100 тыс. раз в месяц.

Какие компании выбирают для кредита

При поиске кредита украинцы почти всегда знают, где бы хотели его оформить. Поэтому указывают не только услугу, но и название организации (например, взять кредит в манивео). При этом ТОП-10 компаний, которыми интересуются жители Украины при поиске кредита деньгами в интернете – это микрокредитные организации. Количество таких запросов 4,16 млн раз в месяц.

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Однако кредиты в банках украинцы могут искать другим способом, например через программу или заходя непосредственно на сайт компании.

Согласно исследованию экспертов, начиная с января 2019 г. интерес спроса в интернете к банкам без отделения, так называемых необанков, вырос практически вдвое (на 95%). Ежемесячно их ищут в Google в среднем около 550 тысяч раз. Среди интернет-банков наибольшую популярность имеет Монобанк.

Кредит – решение осознанное

Кредит — это в первую очередь обязанность вернуть заемные средства согласно определенному договору сроку. Учтите, что в случае нарушения этих условий, заемодатель будет иметь право начислять штрафные санкции. А они могут достигать 475 процентов годовых.

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Поэтому решать вопрос необходимости займа нужно взвешенно, обдуманно, проанализировав перед этим все риски и внимательно прочитав все свои обязательства.

Украинцы массово берут микрокредиты

Украинцы массово берут микрокредиты, только за данный год – на 49 млрд. гривен, и это – рекорд. По данным Нацбанка, это на 261 млн больше, чем в прошлом.

Одалживают деньги чаще всего онлайн. За минуту поисков можно найти более десятка предложений, как отмечают, с выгодным кредитом. Чтобы оформить, хватит номера телефона и электронной почты

Взять в кредит можно 200 или даже 500 гривен и вроде бы все в порядке, но, как известно, истина кроется в деталях. А в случае с микрозаймом в тексте мелким шрифтом.

Часто данный обещанный процент может превратиться в сверхвысокие ставки. Кажется, что такое один процент в день, но у годовых это не менее 365 процентов. А еще это опасно, потому что долги возвращают коллекторы.

Сейчас работу таких финучреждений регулирует Нацбанк, их обязали выйти из тени и уменьшить сумму штрафов. Но все ли теперь работают легально и, главное, законно – это открытый вопрос.

Раньше мы рассказывали, как мошенники обманули пенсионерку на 62 тысячи, сняв деньги с кредитной карты и помог ли ей банк в этой ситуации.

Также мы писали о фишинговом сайте, который похожий на Monobank. Клон банка предлагал ложные кредиты и похищал данные украинцев.