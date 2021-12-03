Мошенники вогнали пенсионерку в долги: как клиентка ПриватБанка лишилась 62 тыс. грн

Все началось с того, что у женщины украли телефон, в чехле которого была карта ПриватБанка

Мошенники кредитные деньги использовали для своих нужд / Фото: Коллаж: Сегодня

Пенсионерка пожаловалась, что мошенники украли с ее карты ПриватБанка 62 тысячи гривен, а в банке не смогли ей помочь.

Об этом она написала на сайте Минфина.

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Все началось с того, что у женщины украли телефон, в чехле которого была карта ПриватБанка. Мошенники сразу открыли кредитный лимит на 32 тысяч гривен и сняли эти деньги.

"Позвонила на горячую линию банка, чтобы заблокировать, мальчик заверил, что сломать у них не получится, и заблокировал только пенсионную карту, которая была в чехле телефона", – написала женщина.

Однако на этом история не закончилась. Оказалось, что позже мошенники взяли кредит еще и на кредитную карту. Они совершили онлайн-покупки в интернете на сумму 30 тысяч гривен.

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Когда женщина снова обратилась в банк, то, по ее словам, там развели руками, а между тем проценты за кредит начисляются. В общей сложности пенсионерку обокрали на 62 тысячи тысяч

Что говорят в банке?

В банке заявили, что мошенники не могли зайти в мобильное приложение Приват24 и украсть деньги, имея только одну карту.

"Имея только финансовый номер совершить вход в аккаунт нет возможности, ведь необходимо знать также пароль от аккаунта или ПИН код карты (для восстановления доступа), которые известны только клиенту владельцу карты", – объяснили сотрудники банка в комментариях под сообщением.

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Пенсионерке написали в личные сообщения, чтобы уточнить все обстоятельства и помочь в борьбе с мошенниками.

Не первый случай

С одним из клиентов ПриватБанка также случилась неприятная история с мошенниками. А сотрудники банка не смогли ему помочь, потому что преступники воровали "разрешенную сумму".

Воры совершили 43 транзакции, в основном, на сумму, не превышающую 155 грн, поэтому такие списания обжалованию не подлежат. А три операции на большие суммы пытаются обжаловать.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что аферисты создали фейковые сайты разных банков и воруют с их помощью деньги украинцев.

Мы также писали, что ПриватБанк разоблачил очередную схему мошенников и предупредил украинцев о ее опасности.