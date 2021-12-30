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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Не лише продукти: на що українці найбільше витрачали гроші у 2021 році

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
30 грудня, 16:13
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За рік обсяги безготівкових оплат в супермаркетах і продуктових магазинах зросли на 31%
Кількість безготівкових оплат картками і безконтактними гаджетами за рік зросла на 37%
Кількість безготівкових оплат картками і безконтактними гаджетами за рік зросла на 37% / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці витратили на покупки 470 мільярдів гривень, розплачуючись картами державного ПриватБанку. Це на 42% більше, ніж у 2020 році, тоді був 331,5 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба ПриватБанку, найбільше українці витрачали на покупку продуктів харчування.

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За рік обсяги безготівкових оплат в супермаркетах і продуктових магазинах зросли на 31% – із 170 млрд грн до 224 млрд грн.

Більше українці витрачали і в аптеках. За 2021 рік вони витратили 44 млрд грн, хоча ще рік тому – 27 млрд грн.

Також картками ПриватБанку розплачувались за:

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  • одяг і взуття – 37 млрд грн (рік тому 26 млрд грн);
  • електроніку та побутову техніку – 24 млрд грн (минулого року 21 млрд грн).

Керівник дирекції обслуговування бізнес клієнтів ПриватБанку Євген Заіграєв заявив, що кількість безготівкових оплат картками і безконтактними гаджетами за рік зросла на 37% – з 1,6 до 2,2 млрд транзакцій.

Зазначимо, що у 2021 році середньостатичний мешканець України розплачувався за покупки банківською карткою 42 рази. Сума середнього чека, також, зросла порівняно з 2020-м з 208 до 218 грн.

Як працюватиме ПриватБанк на зимові свята?

ПриватБанк не працюватиме з 1 по 3 січня, а програма "Приват24" буде доступна клієнтам цілодобово.

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Такий самий графік на новорічні свята і в державного Ощадбанку, а також додатку "Ощад24".

У період з 31 грудня до 4 січня чинні офіційний курс гривні й облікова ціна банківських металів, встановлені 30 грудня.

Раніше ми повідомляли, що банки часто пропонують українцям кредитні картки, які, на перший погляд, здаються безневинними, проте лише в умілих руках кредитна картка може бути ефективним рішенням.

Також нещодавно ми розбиралися, на що звертати увагу при оформленні швидкого кредиту, та розповіли, як перевірити кредитора.

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