Клиент ПриватБанка потерял все средства при переводе: что ответили в банке

Клиент банка говорит, что подобная ситуация уже повторялась

ПриватБанк обвинили в краже средств / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиент ПриватБанка, пополняя карту другого банка через ПриватБанк, потерял свои средства/

Об этом он сообщил на сайте Минфина.

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Клиент говорит, что такая ситуация уже не в первый раз, однако при последнем пополнении сумма была немаленькая, да и средства вообще не пришли.

"Пополнял карту другого банка через ПриватБанк, уже такая ситуация не первый раз. Первый раз пополнял на 500 пришло 300, связаться с кем-либо невозможно. Ладно 200, в этот раз пополнял на 1000, денег нет, это уже перебор" , — пишет он.

Что ответили в ПриватБанке

В банке ответили, что вопрос не будет решен, пока не получат результаты инкассации.

"Данная заявка на возврат средств принята в работу. Для ее отработки мы ждем результатов инкассации. Сделаем все возможное, чтобы дать ответ в кратчайшие сроки", — написал ПриватБанк.

Как будет работать ПриватБанк на зимние праздники?

ПриватБанк не будет работать с 1 по 3 января, а программа Приват24 будет доступна клиентам круглосуточно.

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Такой же график на новогодние праздники и у государственного Ощадбанка, а также приложения "Ощад24".

В период с 31 декабря по 4 января будут действовать официальный курс гривны и учетная цена банковских металлов, установленных 30 декабря.

Раньше мы рассказывали, почему ПриватБанк не смог заблокировать действия мошенников, несмотря на то, что у их клиентки был установлен предел на покупки в интернете.

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