НБУ окончательно разморозил курс евро – сколько стоит валюта 24 марта

Рассказываем, какой курс евро установил Национальный банк Украины на 24 марта

Актуальный курс евро от НБУ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины рассчитал новый курс евро на 24 марта. Напомним, что курс единой европейской валюты был заморожен с начала войны и внезапно изменился 23 марта.

Об этом свидетельствуют данные сайта НБУ.

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Итак, 24 марта курс евро составляет 32,14 грн, тогда как накануне, 23 числа, он был 32,23 грн (изменение -9 коп.).

А вот курс доллара остается замороженным и составляет 29,25 грн, как и в день нападения РФ на Украину.

Что происходит с курсом в банках

Ранее мы рассказывали, что банки сами устанавливают курс валют и не все ориентируются на курс, предложенный НБУ.

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Итак, актуальный курс евро в украинских банках выглядит так:

ПриватБанк – 32,15/32,75 грн;

Ощадбанк – 33,23/32,75 грн;

Monobank – 32,21/33,00 грн.

Курс доллара в финансовых учреждениях также изменяется, несмотря на то, что официально он находится на уровне 24 февраля:

ПриватБанк – 29,25/29,55 грн;

Ощадбанк – 29,25/29,7 грн;

Monobank – 29,26/29,99 грн.

Напомним, что в Украине запрещена покупка наличной иностранной валюты во время действия в стране военного положения. Исключения составляют регионы, находящиеся под угрозой оккупации российскими захватчиками.

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Там валюту можно купить в отделении банка при ее наличии в кассе.

Эксперты также не рекомендуют обращаться к услугам нелегального черного рынка и покупать доллары у спекулянтов. Вряд ли вам удастся заработать на обратной конвертации, а еще вас могут банально обмануть при обмене.

"Сегодня" также писали, что происходит с курсом российского рубля и рассказывали, что будет с курсом доллара в Украине после войны.