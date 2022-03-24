Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

НБУ остаточно розморозив курс євро – скільки коштує валюта 24 березня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 березня, 10:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, який курс євро встановив Національний банк України на 24 березня
Актуальний курс євро від НБУ
Актуальний курс євро від НБУ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України розрахував новий курс євро 24 березня. Нагадаємо, що курс єдиної європейської валюти було заморожено з початку війни і раптово змінився 23 березня.

Про це свідчать дані сайту НБУ.

Реклама

Отже, 24 березня курс євро становить 32,14 грн, тоді як напередодні, 23 числа, він був 32,23 грн (зміна -9 коп.).

А ось курс долара залишається замороженим і становить 29,25 грн., як і в день нападу РФ на Україну.

Що відбувається з курсом у банках

Раніше ми розповідали, що банки самі встановлюють курс валют та не всі орієнтуються на курс, запропонований НБУ.

Реклама

Отже, актуальний курс євро в українських банках виглядає так:

  • ПриватБанк – 32,15/32,75 грн.;
  • Ощадбанк – 33,23/32,75 грн.;
  • Monobank – 32,21/33,00 грн.

Курс долара у фінансових установах також змінюється, незважаючи на те, що офіційно він перебуває на рівні 24 лютого:

  • ПриватБанк – 29,25/29,55 грн.;
  • Ощадбанк – 29,25/29,7 грн.;
  • Monobank – 29,26/29,99 грн.

Нагадаємо, що в Україні заборонена купівля готівкової іноземної валюти під час дії в країні воєнного стану. Винятки становлять регіони, які під загрозою окупації російськими загарбниками.

Реклама

Там валюту можна купити у відділенні банку за її наявності в касі.

Експерти також не рекомендують звертатися до послуг нелегального чорного ринку та купувати долари у спекулянтів. Навряд чи вам вдасться заробити на зворотній конвертації, а ще вас можуть банально обдурити під час обміну.

"Сьогодні" також писали, що відбувається з курсом російського рубля та розповідали, що буде з курсом долара в Україні після війни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Цитата дня

Рішення Росії перевести розрахунки за газ у рублі – це спроба укріпити рубль та оголосити економічну війну Європейському Союзу.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Глава Офісу президента України
Як Путін пішов ва-банк
Надійний тил
Допомогти Героям!
Між війною та миром
Як вам нова обкладинка The Economist?
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Допомога під час війни
Кого чекають щомісячні виплати?
Все про підтримку
Опитування
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43075.02

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3037.86

Litecoin (LTC)

122.42

Ripple (XRP)

0.84

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти