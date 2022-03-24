НБУ остаточно розморозив курс євро – скільки коштує валюта 24 березня

Розповідаємо, який курс євро встановив Національний банк України на 24 березня

Актуальний курс євро від НБУ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України розрахував новий курс євро 24 березня. Нагадаємо, що курс єдиної європейської валюти було заморожено з початку війни і раптово змінився 23 березня.

Про це свідчать дані сайту НБУ.

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Отже, 24 березня курс євро становить 32,14 грн, тоді як напередодні, 23 числа, він був 32,23 грн (зміна -9 коп.).

А ось курс долара залишається замороженим і становить 29,25 грн., як і в день нападу РФ на Україну.

Що відбувається з курсом у банках

Раніше ми розповідали, що банки самі встановлюють курс валют та не всі орієнтуються на курс, запропонований НБУ.

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Отже, актуальний курс євро в українських банках виглядає так:

ПриватБанк – 32,15/32,75 грн.;

Ощадбанк – 33,23/32,75 грн.;

Monobank – 32,21/33,00 грн.

Курс долара у фінансових установах також змінюється, незважаючи на те, що офіційно він перебуває на рівні 24 лютого:

ПриватБанк – 29,25/29,55 грн.;

Ощадбанк – 29,25/29,7 грн.;

Monobank – 29,26/29,99 грн.

Нагадаємо, що в Україні заборонена купівля готівкової іноземної валюти під час дії в країні воєнного стану. Винятки становлять регіони, які під загрозою окупації російськими загарбниками.

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Там валюту можна купити у відділенні банку за її наявності в касі.

Експерти також не рекомендують звертатися до послуг нелегального чорного ринку та купувати долари у спекулянтів. Навряд чи вам вдасться заробити на зворотній конвертації, а ще вас можуть банально обдурити під час обміну.

"Сьогодні" також писали, що відбувається з курсом російського рубля та розповідали, що буде з курсом долара в Україні після війни.