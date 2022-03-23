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НБУ впервые с начала войны рассчитал курс евро – сколько стоит валюта

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23 марта, 12:50
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Национальный банк Украины внезапно отошел от замороженного курса валют и по новому рассчитал евро
Актуальный курс евро на 23 марта
Актуальный курс евро на 23 марта / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины внезапно рассчитал новый курс евро впервые с начала полномасштабной войны с Россией.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка за 23 марта.

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Замороженный курс евро составлял 33,17 грн, а в среду, 23 марта опустился до 32,23 грн/евро.

Курс доллара остался на прежнем уровне и составляет 29,25 грн/долл.

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Курс доллара на черном рынке

Покупать валюту в Украине запрещено, поскольку в стране действует военное положение, однако некоторых это не останавливает и они во что бы то ни было хотят обзавестись долларами.

Для этого украинцы обращаются к услугам так называемого черного рынка. Курс на нем пока не превышает 32-34 грн за доллар, что не сильно отличается от установленного НБУ.

Замглавы замглавы НБУ Сергей Николайчук рассказал, что сейчас на рынке нет валютной паники, по нескольким причинам.

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Во-первых, у банковской системы есть значительный запас финансовой крепости, во-вторых, у населения нет большой потребности покупать валюту на черном рынке, а в третьих – у НБУ появилось гораздо больше возможностей, чтобы перекрыть отток капитала за границу.

Однако эксперты не рекомендуют рисковать и покупать валюту на черном рынке, особенно если вы не разбираетесь в тонкостях такого обмена. Во-первых, вас могут просто обмануть, а во вторых – "впарить" доллар по невыгодному курсу.

"Сегодня" также писали, нужно ли украинцам переходить на криптовалюту и рассказывали, что может быть с курсом доллара после войны.

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Страна должна работать. Бизнес должен работать. Государство предоставило для этого максимальные налоговые, регуляторные, кредитные и финансовые стимулы. Итак, работаем. Верим в ВСУ. Приближаем победу.

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