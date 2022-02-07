На работу, как на каторгу: сколько украинцев недовольны тем, чем занимаются

48% украинцев довольны своей работой, а 45% не устраивает их занятость. При этом доля довольных мужчин больше, чем женщин.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками кадрового портала grc.ua в январе 2022 года.
В ходе опроса свое мнение высказали 558 респондентов в разных регионах Украины.
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Да, среди мужчин доля довольных – 51%, недовольных – 41%, а среди женщин – 47% и 48% соответственно.
Этот показатель зависит также и от возраста человека. Например, исследование показало:
- 88% человек в возрасте 19-23 года вполне удовлетворены своей работой;
- 47% человек в возрасте 24-30 лет недовольны;
- каждого второго в возрасте 31-40 лет устраивает занятость;
- 48% человек в возрасте 41-60 лет недовольны работой;
- 39% человек в возрасте 51-60 лет удовлетворены;
- 55% старших за 60 лет устраивает их занятость.
Инфографика / Фото: grc.ua
Безработица в Украине
Безработица в Украине в 2022 году увеличится и в среднем будет составлять 10% трудоспособного населения.
По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, осенью и зимой всегда меньше сезонных вакансий, поэтому будет достаточно сложный период.
Также эксперт считает, что возможны сокращения из-за новых локдаунов, его прогноз – 10,5% безработных.
Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин добавил, что в первом квартале года безработица может возрасти за счет сезонного снижения занятости в аграрном секторе.
Напомним, что теперь сведения о трудовом стаже украинцы могут подтвердить не только трудовой книжкой.
Раньше мы также рассказывали, что заставляет украинских врачей ехать в Германию и какие там условия труда.