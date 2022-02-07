Сегодня 08:45 на
Гигантский слалом
Женщины
2-й заезд
Сегодня 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 1500 м
Финал
Сегодня 11:00 на
Биатлон
Женщины, индивидуальная
гонка 15 км, финал
Сегодня 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
Сегодня 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
Сегодня 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
Завтра 04:45 на
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Завтра 05:00 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, супергигант
Финал
Завтра 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
Завтра 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
Завтра 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
Завтра 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
9 февраля 05:45 на
Фристайл
Мужчины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
9 февраля 07:45 на
Горнолыжный спорт
Женщины, слалом
2-й заезд
9 февраля 09:45 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-кросс
Финал
9 февраля 13:00
Лыжное двоборье
Индивидуальное первенство Гундерсена, 10 км. Обычный
трамплин. Лыжные гонки
9 февраля 15:20 на
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
Финал А
9 февраля 15:35 на
Санный спорт
Двойки
2-я попытка
Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

На работу, как на каторгу: сколько украинцев недовольны тем, чем занимаются

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 февраля, 09:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Недовольных работой женщин больше, чем мужчин
Украинцы недовольны своей работой
Украинцы недовольны своей работой / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

48% украинцев довольны своей работой, а 45% не устраивает их занятость. При этом доля довольных мужчин больше, чем женщин.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками кадрового портала grc.ua в январе 2022 года.

Реклама

В ходе опроса свое мнение высказали 558 респондентов в разных регионах Украины.

Да, среди мужчин доля довольных – 51%, недовольных – 41%, а среди женщин – 47% и 48% соответственно.

Этот показатель зависит также и от возраста человека. Например, исследование показало:

Реклама
  • 88% человек в возрасте 19-23 года вполне удовлетворены своей работой;
  • 47% человек в возрасте 24-30 лет недовольны;
  • каждого второго в возрасте 31-40 лет устраивает занятость;
  • 48% человек в возрасте 41-60 лет недовольны работой;
  • 39% человек в возрасте 51-60 лет удовлетворены;
  • 55% старших за 60 лет устраивает их занятость.

Инфографика
Инфографика / Фото: grc.ua

Безработица в Украине

Безработица в Украине в 2022 году увеличится и в среднем будет составлять 10% трудоспособного населения.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, осенью и зимой всегда меньше сезонных вакансий, поэтому будет достаточно сложный период.

Также эксперт считает, что возможны сокращения из-за новых локдаунов, его прогноз – 10,5% безработных.

Реклама

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин добавил, что в первом квартале года безработица может возрасти за счет сезонного снижения занятости в аграрном секторе.

Напомним, что теперь сведения о трудовом стаже украинцы могут подтвердить не только трудовой книжкой.

Раньше мы также рассказывали, что заставляет украинских врачей ехать в Германию и какие там условия труда.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Пытались скрыть следы. Как "Новая почта" испортила подарок клиентки (фото) София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич На работу, как на каторгу: сколько украинцев недовольны тем, чем занимаются Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Сколько стоит и когда доставят? Как работает "Укрпочта" с посылками украинцев Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Больше новостей
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42748.01

Dogecoin (DOGE)

0.16

Ethereum (ETH)

3083.8

Litecoin (LTC)

128.62

Ripple (XRP)

0.76

Купить криптовалюту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.15

Российский рубль (₽)

0.3698

Евро (€)

32.27

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
7 февраля. Чарльз Диккенс. Ровно 210 лет назад появился на свет самый читаемый англоязычный прозаик (причем, стал им еще при жизни - и с тех пор никому не уступает первенство) Чарльз Джон Хаффем Диккенс…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
33,08
32,08
30,98
19,01
35,09
34,59
34,38
19,48
37,49
34,60
34,24
18,73
38,09
34,50
33,00
19,01
38,85
35,59
35,17
19,15
38,97
35,84
35,97
19,68
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,64

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять