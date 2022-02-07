На работу, как на каторгу: сколько украинцев недовольны тем, чем занимаются

Недовольных работой женщин больше, чем мужчин

Украинцы недовольны своей работой / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

48% украинцев довольны своей работой, а 45% не устраивает их занятость. При этом доля довольных мужчин больше, чем женщин.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками кадрового портала grc.ua в январе 2022 года.

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В ходе опроса свое мнение высказали 558 респондентов в разных регионах Украины.

Да, среди мужчин доля довольных – 51%, недовольных – 41%, а среди женщин – 47% и 48% соответственно.

Этот показатель зависит также и от возраста человека. Например, исследование показало:

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88% человек в возрасте 19-23 года вполне удовлетворены своей работой;

вполне удовлетворены своей работой; 47% человек в возрасте 24-30 лет недовольны;

недовольны; каждого второго в возрасте 31-40 лет устраивает занятость;

устраивает занятость; 48% человек в возрасте 41-60 лет недовольны работой;

недовольны работой; 39% человек в возрасте 51-60 лет удовлетворены;

удовлетворены; 55% старших за 60 лет устраивает их занятость.

Инфографика / Фото: grc.ua

Безработица в Украине

Безработица в Украине в 2022 году увеличится и в среднем будет составлять 10% трудоспособного населения.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, осенью и зимой всегда меньше сезонных вакансий, поэтому будет достаточно сложный период.

Также эксперт считает, что возможны сокращения из-за новых локдаунов, его прогноз – 10,5% безработных.

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Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин добавил, что в первом квартале года безработица может возрасти за счет сезонного снижения занятости в аграрном секторе.

Напомним, что теперь сведения о трудовом стаже украинцы могут подтвердить не только трудовой книжкой.

Раньше мы также рассказывали, что заставляет украинских врачей ехать в Германию и какие там условия труда.