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Ждут трудные времена: сколько украинцев останется без работы в 2022 году

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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20 января, 10:49
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Вместе с экспертами рассказываем, какой процент безработных ждет Украину в течение 2022 года
Что будет с безработицей в 2022 году
Что будет с безработицей в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Процент безработицы в Украине в 2022 году увеличится, и в среднем составит 10% от числа трудоспособного населения.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказали эксперты.

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Все они уверены, что в течении года количество "свободных рук" определенно увеличится.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, осенью и зимой всегда меньше сезонных вакансий, поэтому будет достаточно тяжелое время.

Также эксперт считает, что возможны сокращения из-за новых локдаунов, его прогноз – 10,5% безработных.

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Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин добавил, что в первом квартале года безработица может вырасти, за счет аграрного сектора.

"Экономическая активность остается низкой и будет угнетаться высокими ценами на энергоносители", – уточнил Шевчишин.

Помощь безработным украинцам

В Украине с 1 января начала работать программа по выплате безработным украинцам 100 грн на открытие собственного бизнеса.

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Ее проводит Министерство социальной политики и называется программа "Рука помощи". Ее цель улучшить состояние малоимущих семей и помочь им открыть собственное дело.

Для того, чтобы принять участие в программе, нужно прийти с составленным бизнес-планом в центр занятости, однако в Минсоцполитики обещают помочь с его составлением.

"Сегодня" также писали, какая профессия станет самой востребованной в 2022 году и рассказывали, в каких отраслях будет много вакансий.

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