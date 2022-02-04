Много или мало? Украинцы рассказали, сколько каждый день тратят на еду

Продукты питания в Украине продолжают стремительно дорожать, что уже отображается на покупательной способности граждан. Так, на еду большинство украинцев готовы тратить не больше 200 гривен в день.
Об этом говорится в опросе "Сегодня", которое провела социологическая компания Gradus.
Интересно, что от 150 до 199 гривен в день на продукты питания готовы тратить, в основном, женщины – 16%. А 19,6% опрошенных мужчин признались, что каждый день тратят на еду, в среднем, 100-149 грн.
Далее по теме
Какие еще суммы каждый день тратят украинцы на еду:
- До 49 грн – 4,8%;
- 50-99 грн – 12,7?;
- 200-249 грн – 11%;
- 300-349 грн – 5,6%
- 400-449 грн – 1,9%;
- 450-459 грн – 2,8%;
- 500-999 грн – 3,6%;
- Больше 1 000 грн – 1,1%.
Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – установите мобильное приложение Gradus.
Приложение для владельцев iPhone.
Приложение для владельцев Android.
Почему дорожают продукты
По словам представителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, продукты дорожают по таким причинам:
- Дороговизна газа;
- нестабильный курс доллара;
- рост цен на любую транспортировку и работу предприятий.
Эксперт уверен, что все цены будут расти в ближайшее время и вопрос только в том – быстрее или медленнее.
Ранее мы рассказывали, что стоимость стоимость хлеба в Украине достигла рекордного уровня за последние пять лет. Также писали, за сколько сейчас украинцы покупают мясо, молоко и яйца.