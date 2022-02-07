На роботу, як на каторгу: скільки українців незадоволені тим, чим займаються

Незадоволених роботою жінок більше, аніж чоловіків

Українці незадоволені своєю роботою / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

48% українців задоволені своєю роботою, а 45% не влаштовує їхня зайнятість. При цьому частка задоволених чоловіків більша, аніж жінок.

Про це свідчать результати опитування, проведеного аналітиками кадрового порталу grc.ua в січні 2022 року.

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В ході опитування свою думку висловили 558 респондентів в різних регіонах України.

Так, серед чоловіків частка задоволених — 51%, незадоволених — 41%, а серед жінок — 47% та 48% відповідно.

Цей показник залежить також і від віку людини. Наприклад, дослідження показало:

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88% осіб віком 19-23 роки цілком задоволені своєю роботою;

цілком задоволені своєю роботою; 47% осіб віком 24-30 років незадоволені;

незадоволені; кожного другого віком 31-40 років влаштовує зайнятість;

влаштовує зайнятість; 48% осіб віком 41-60 років незадоволені роботою;

незадоволені роботою; 39% осіб віком 51-60 років задоволені;

задоволені; 55% старших за 60 років влаштовує їхня зайнятість.

Інфографіка / Фото: grc.ua

Безробіття в Україні

Безробіття в Україні 2022 року збільшиться і в середньому становитиме 10% працездатного населення.

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, восени та взимку завжди менше сезонних вакансій, тому буде досить складний період.

Також експерт вважає, що можливі скорочення через нові локдауни, його прогноз – 10,5% безробітних.

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Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин додав, що у першому кварталі року безробіття може зрости через сезонне зниження зайнятості в аграрному секторі.

Нагадаємо, що відтепер відомості про трудовий стаж українці можуть підтвердити не лише трудовою книжкою.

Раніше ми також розповідали, що змушує українських лікарів їхати до Німеччини та які там умови праці.