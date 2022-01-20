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Чекають важкі часи: скільки українців залишиться без роботи у 2022 році

Олександр Панченко Олександр Панченко Редактор Сьогодні Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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20 січня, 10:49
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Разом з експертами розповідаємо, який відсоток безробітних чекає Україну протягом 2022 року
Що буде з безробіттям в 2022 році
Що буде з безробіттям в 2022 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Відсоток безробіття в Україні у 2022 році збільшиться, і в середньому становитиме 10% від працездатного населення.

Про це в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповіли експерти.

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Всі вони впевнені, що протягом року кількість "вільних рук" безперечно збільшиться.

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, восени та взимку завжди менше сезонних вакансій, тому буде досить тяжкий час.

Також експерт вважає, що можливі скорочення через нові локдауни, його прогноз – 10,5% безробітних.

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Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин додав, що у першому кварталі року безробіття може зрости, за рахунок аграрного сектору.

"Економічна активність залишається низькою і пригнічуватиметься високими цінами на енергоносії", – уточнив Шевчишин.

Допомога безробітним українцям

В Україні з 1 січня почала працювати програма виплаті безробітним українцям 100 грн для відкриття власного бізнесу.

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Її проводить Міністерство соціальної політики та називається програма "Рука допомоги". Її мета покращити стан незаможних сімей та допомогти їм відкрити власну справу.

Для того, щоб взяти участь у програмі, потрібно прийти зі складеним бізнес-планом центр зайнятості, однак у Мінсоцполітики обіцяють допомогти з його написанням.

"Сьогодні" також писали, яка професія стане найпопулярнішою в 2022 році і розповідали, у яких галузях буде багато вакансій.

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