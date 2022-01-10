Українцям видадуть по 100 тис. грн – хто може їх отримати

Куди звертатись, щоб отримати виплату в рамках бюджетної програми

Українці можуть отримати 100 тис. грн на відкриття бізнесу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні із 1 січня 2022 року розпочалася нова програма з допомоги безробітним громадянам. Вона передбачає виплату до 100 тис. грн (97,5 тис.) на відкриття власної справи.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики і зазначає, що допомогу можна отримати в рамках бюджетної програми "Рука допомоги".

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Суть програми полягає у допомозі малозабезпеченим сім’ям, шляхом виплати коштів на відкриття власного бізнесу.

Отримані за програмою кошти можна будет витратити на:

купівлю обладнання для започаткування власного бізнесу;

купівлю матеріалів для бізнесу.

Частину грошей доведеться повернути через три роки, а саме - сплачені за три роки податки. Якщо ж ви працевлаштуєте двох осіб, направлених Центром зайнятості, то можна не повертати кошти взагалі.

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Як отримати кошти?

Звісно, отримати допомогу зможуть не всі. Для того, щоб взяти участь у програмі, потрібно прийти зі складеним бізнес-планом до Центру зайнятості.

У повідомлення Мінсоцполітики зазначається, що його можуть допомогти скласти співробітники Центру.

Окрім цього гроші не зможуть отримати:

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особи, що мають судимість;

ті, хто не зробить бізнес-план.

"Для отримання фінансової допомоги слід звернутися із заявою до центру зайнятості за місцем проживання. Крім того, до центру зайнятості необхідно надати довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-план майбутньої справи", – наголошують у прес-службі.

Що буде з безробіттям найближчим часом?

За прогнозами експертів "Сьогодні", у першому кварталі 2022 року, "вільних рук" стане більше. Кількість безробітних від кількості працездатних становитиме від 9% до 10,5%.

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, в осінній та зимовий період завжди менше сезонних вакансій, проблем додає і можливе скорочення через карантин.

Експерти відзначають, що на кількість безробітних в країні негативно впливає висока вартість енергоносіїв.

"Сьогодні" також писали, яка професія стане найбільш затребуваною у 2022 році та розповідали, де найкраще шукати роботу.