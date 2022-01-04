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Професія 2022 року: на кого в Україні буде шалений попит

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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4 січня, 18:02
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Разом із експертом розповідаємо, яка спеціальність стане професією 2022 року
Що стане професією 2022 року?
Що стане професією 2022 року? / Фото: Колаж: Сьогодні

Кожен новий рік змінює український ринок праці і виводить у топ все нові й нові спеціальності, а якісь фахівці стають не затребуваними і навіть втрачають роботу.

"Сьогодні" разом із економістом та фінансовим аналітиком Олексієм Кущем з'ясували, що професією 2022 року стане персонал у сфері обслуговування.

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"Сектор послуг буде розвиватися, і не завжди там потрібна вища освіта. Бо насамперед потрібні фахівці середньої ланки", – наголосив економіст.

Це і офіціанти, і різні співробітники готелів, адміністратори, ресепшіоністи, хостес і таке інше. Зарплати в секторі послуг не сильно зміняться, проте роботу знайти буде легко та дуже швидко.

Також неймовірно потрібні в Україні інженерно-технологічні спеціальності, працівники критичної інфраструктури. Це електрики, спеціалісти в галузі водоканалів, технологи переробної харчової промисловості.

У зв'язку з розвитком в країні аграрної сфери, користуватися попитом будуть професії, пов'язані із сільським господарством.

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Традиційно в Україні назріває дефіцит кваліфікованих спеціалістів у IT-сфері, каже Олексій Кущ

У списку затребуваних опинилися саме такі професії тому, що вони походять із зростаючих галузей економіки.

"В Україні формується африканська модель ринку праці. Коли відбувається деградація інфраструктури, промисловості та енергетики, проте залишається критична інфраструктура. Відповідно, той невеликий прошарок фахівців, необхідних для функціонування цієї інфраструктури, важко створити через погану систему освіти", – розповідає фінансовий аналітик.

Незатребувані професії 2022

За словами експерта, в Україні погано налагоджено кореляцію між держзамовленням у системі вищої освіти та попитом на ці професії в економіці.

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Отже, в Україні навчають та випускають величезну кількість непотрібних ринку фахівців, які згодом не можуть знайти собі роботу.

Насамперед важко доведеться численним юристам та економістам. На сьогоднішній день ринок перенасичений такими професіями і їх можна розглядати лише як спосіб отримати вищу освіту, зазначає Кущ.

Ще одну групу спеціальностей економіст назвав "умовно затребуваними", це професії, які не користуються популярністю в Україні, але можуть бути дуже успішними за кордоном.

Це всі професії, пов'язані з фундаментальною наукою та дослідженнями, а також це висококваліфіковані фахівці енергетиці, логістиці та транспортній сфері .

Розвиваються галузі економіки

За словами експерта з працевлаштування Валентини Бардадим, 2021 трохи зрівняв і виправив глибокі проблеми 2020 коли багато людей шукали роботу, а вакансій було вкрай мало.

Це дає надію, що у 2022 році кількість вакансій та рівень зарплат продовжить зростати, вважає Бардадим.

За її словами, популярними та затребуваними будуть IT-сфера, виробництво та агробізнес.

Раніше ми писали, що зміниться для українських ФОП у 2022 році та розповідали, за що роботодавців каратимуть величезними штрафами.

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