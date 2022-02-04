Багато чи мало? Українці розповіли, скільки щодня витрачають на їжу

Продукти харчування в Україні продовжують стрімко дорожчати, що вже відображається на купівельній спроможності громадян. Так, на їжу більшість українців готова витрачати не більше 200 гривень на день.
Про це говориться в опитуванні "Сьогодні", яке провела соціологічна компанія Gradus.
Цікаво, що від 150 до 199 гривень на день на продукти харчування готові витрачати переважно жінки – 16%. А 19,6% опитаних чоловіків зізналися, що щодня витрачають на їжу в середньому 100-149 грн.
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Які ще суми щодня витрачають українці на їжу:
- До 49 грн – 4,8%;
- 50-99 грн – 12,7?;
- 200-249 грн – 11%;
- 300-349 грн – 5,6%
- 400-449 грн – 1,9%;
- 450-459 грн – 2,8%;
- 500-999 грн – 3,6%;
- Більше 1000 грн – 1,1%.
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Чому дорожчають продукти
За словами представника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, продукти дорожчають з таких причин:
- Дорожнеча газу;
- нестабільний курс долара;
- зростання цін на будь-яке транспортування та роботу підприємств .
Експерт упевнений, що всі ціни зростатимуть найближчим часом і питання тільки в тому – швидше чи повільніше.
Раніше ми розповідали, що вартість вартість хліба в Україні досягла рекордного рівня протягом останніх п'яти років. Також писали, за скільки зараз українці купують м'ясо, молоко та яйця.