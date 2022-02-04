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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Багато чи мало? Українці розповіли, скільки щодня витрачають на їжу

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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4 лютого, 18:43
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Розповідаємо, скільки витрачають українці на їжу щодня
Українці розповіли, скільки витрачають на продукти
Українці розповіли, скільки витрачають на продукти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Продукти харчування в Україні продовжують стрімко дорожчати, що вже відображається на купівельній спроможності громадян. Так, на їжу більшість українців готова витрачати не більше 200 гривень на день.

Про це говориться в опитуванні "Сьогодні", яке провела соціологічна компанія Gradus.

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Цікаво, що від 150 до 199 гривень на день на продукти харчування готові витрачати переважно жінки – 16%. А 19,6% опитаних чоловіків зізналися, що щодня витрачають на їжу в середньому 100-149 грн.

Які ще суми щодня витрачають українці на їжу:

  • До 49 грн – 4,8%;
  • 50-99 грн – 12,7?;
  • 200-249 грн – 11%;
  • 300-349 грн – 5,6%
  • 400-449 грн – 1,9%;
  • 450-459 грн – 2,8%;
  • 500-999 грн – 3,6%;
  • Більше 1000 грн – 1,1%.

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Чому дорожчають продукти

За словами представника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, продукти дорожчають з таких причин:

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  • Дорожнеча газу;
  • нестабільний курс долара;
  • зростання цін на будь-яке транспортування та роботу підприємств .

Експерт упевнений, що всі ціни зростатимуть найближчим часом і питання тільки в тому – швидше чи повільніше.

Раніше ми розповідали, що вартість вартість хліба в Україні досягла рекордного рівня протягом останніх п'яти років. Також писали, за скільки зараз українці купують м'ясо, молоко та яйця.

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