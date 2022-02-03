"Відплив мізків та рук" до Німеччини: чому українські лікарі тікають з України

Шукаю щастя за кордоном, втративши його в Україні

Українські лікарі в Німеччині / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Трудова міграція досі залишається болючою сторінкою в житті України. І найпримітніше те, що ця сторінка продовжує писатися, адже щороку кількість заробітчан все збільшується і збільшується.

Що провідних спеціалістів змушує покидати свої домівки, батьків, дітей та онуків? Чи так все прекрасно там, що Україна вже не мила?

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"Сьогодні" розповість вам історії двох українських лікарів, які волею чи неволею шукали кращого життя в Німеччині. Але чи знайшли?

Олексій Український… і це не просто національна приналежність, а прізвище нашого героя — лікаря-анестезіолога, що вже приблизно 7 років тому виїхав на пошуки кращого, відмінного від України, життя. Обрав він для цього Німеччину.

Поїхав бо…

У мене як у лікаря не було відповідних заробітків, щоб утримувати себе і родину, а бажання більше заробляти і жити там, де лікарів поважають, де умови праці кращі, завжди виривалося назовні.

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Ви думаєте тільки Німеччина? Я придивлявся і до Польщі, і до Чехії, і до Чорногорії. Але поміркуйте самі: ті ж поляки виїжджають на працю до німців. А ми чим гірші? Я їхав з ідеєю: чому ж тоді я не можу створити їм конкуренцію? Ось я і переїхав.

Олексій Український / Фото: Facebook

150 доларів та 4500 євро — різниця є?

Перший чинник, звісно, що спонукає наших співгромадян їхати до Німеччини (і зауважу, саме до Німеччини) це фінансовий. А ви, думаєте, покинули б вони свою країну, свою землю, де народилися? Проміняли би на когось іншого? Ні! Причина одна — за що годувати сімʼю, де шукати захисту.

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Кажуть, дім — це твоя фортеця. А я вам скажу: тріщина пішла, і така, що не всі спеціалісти впораються з нею. Пояснювати сенсу немає, і так все очевидно з нашою медициною.

Порівняти ті заробітки (якщо їх так можна назвати), що я отримував в Україні в Одеській обласній лікарні (150 дол в 2014-2015) і в Німеччині, то різницю ви відчуєте в прямому сенсі на собі. Там я отримую 4500 євро брутто, на руки 2800 євро, проте це вже включає в себе як сімейне, так і медичне страхування.

А за допомоги останнього, потрапивши в лікарню з апендицитом, приміром, тобі ні ліків купувати не треба, ні лікарів "віддячувати", про тебе вже попіклувалася держава.

Без дифірамб, будь ласка

Звісно, співати дифірамби зарплатам в Німеччині теж не варто, оскільки ви зверніть увагу на прожитковий мінімум та різні видатки. В Україні 1000 євро цілком вистачатиме для безбідного існування, дозволити собі можна буде багато що, навіть накопичити, а в Німеччині і 2000 євро буде замало.

Так, порівняйте оренду квартир: в Україні це близько 300-400 доларів, в Німеччині ви заплатите до 1000 євро. На харчування вам доведеться на одного витратити близько 200-300 євро, на родину — 400-500 євро. Як в українців зараз, я сказати не можу, але, знаючи суму прожиткового мінімуму, впевнений, що цих коштів буде більш, ніж достатньо.

А кошти малювати будемо?

Чув про недавнє підвищення заробітної плати медиків. Обіцяні 500% мали би гріти душу кожному українському лікареві, але ж в реальності воно не так. Де ж гроші візьмуться, щоб розрахуватися з людьми.

Я розкажу мій сценарій подальшого розвитку такого популізму: наказ ніби є, а грошей то оплачувати явно не буде. Тож лікарів будуть переводити із повної ставки на часткову. Отримуватимуть вони зарплату на 50% меншу, а працюватимуть як на 100%.

Або ж взагалі — звільнять половину лікарів, а інших змусять гарувати за двох на ту ж зарплату.

Не такий страшний чорт, як його малюють

Подолати мовний барʼєр доволі важко, але в цьому мені допомогло одне: німецьку вчив я ще в спеціальній школі, часто нам організовували виїзди саме в Німеччину, в школи-партнери.

І ось я вперше потрапив до німецького середовища… Мене настільки все дивувало, мені настільки все подобалось, що я за два тижні вивчив мову краще, ніж хтось за рік такої робити. Німецька не страшна, не бійтеся її. Головне — це ваша мотивація та наполегливість.

Фото з архіву співрозмовника. Місто в Німеччині

Згодом, як переїхав, отримав сертифікат рівня В2, що підтверджує знання мови і розпочав свою роботу. До речі, В2 — рівень мінімальний, що має бути. В додаток до всього, вас не омине ніяк іспит на знання фахової мови.

Де впав, там і пригодився

У Німеччині ця приказка не діє, на відміну від України. Лікарня, де я працюю, четверта за рахунком. Постійне вдосконалення потребує інколи і зміни місця роботи.

Самі ж німці вдаються часто до такої практики.

Вірмени з азербайджанцями "бʼються", росіяни українців не чіпають

Упередженого ставлення до національності в Німеччині як такого немає. Зазвичай все залежить від самої людини, а не від її походження. Якщо вона доброзичлива, культурна, то до неї і добре ставляться.

Хоча певні особливості менталітету деяких національностей проявляються. Наприклад, італійці відверті, балакучі, емоційні. До них, звісно, таке ж і ставлення. А естонці, латвійці бувають часто грубими і сумними.

В нас в лікарні майже всі іноземці. Є відділення, де сконцентровані суто вірмени, а на іншому відділенні тільки азербайджанці. Цих лікарів намагаються не змішувати, бо через конфлікт Вірменії з Азербайджаном вони конфліктуватимуть між собою і по роботі.

А ці національності, як ми знаємо дуже запальні та гарячі . Тому їх просто розділили по двох відділеннях. Краще завжди попередити біду.

Завідувач у лікарні, де я працюю, була сильно занепокоєна і конфліктом України та Росії, зокрема нещодавними гучними повідомленнями про можливий наступ. Але хвилювання більше полягало в тому, що українців то троє, а росіянин один .

І вона мені каже: "Розділити я вас не можу, бо ж нема куди (одне відділення анестезіології у нас)". А їй: "Та не треба… Він же ж німець уже".

А чому німець? Бо громадянство отримав вже, та й хизується ходить.

Німецька лікарня — монополія національностей

Німеччина відчуває теж дефіцит персоналу, бо і їхні працівники (як ми в Польщу, а поляки до німців) мігрують до США. Через це лікарів інших національностей більше, аніж самих німців. Бувають ситуації, що на все відділення тільки завідувач німець, решта — іноземці.

Але у нас з цим проблем немає, всі люди освічені, знають німецьку, часто ми разом збираємося на шашлики, особливо з Азербайджанцями. Ох, якби ви знали, яке мʼясо вони готують .

Поради від Українця

В першу чергу — спілкуйтеся з колегами, які пройшли цей шлях. Наразі існує маса платформ: месенджерів, соцмереж і так далі. Раніше, коли я мігрував, такої можливості не було, тож доводилося робити все навпомацки, шукати спеціальні служби.

А наші, як ви знаєте радше шукатимуть, як підзаробити на тобі, аніж прилаштувати тебе.

Маленька частина України

Зараз люди обʼєднуються в невеликі групи за національністю. Я є творцем однієї з таких "Українські лікарі в Німеччині" у Facebook. Ми часто збираємося разом, знайомимося, взимку їздимо на лижі, обмінюємось враженнями від роботи та життя, створюємо таку собі маленьку Україну в Німеччині.

А буквально нещодавно запустили Telegram-канал, щоб охопити ще більше українців. Доєднатися можна і до німецько-українського медичного клубу.

Українці в Німеччині / Фото: Facebook

"Я маю 30 років стажу, але там працювати не хотіла би…"

Такої думки лікар Любов Гук, за спиною в якої роки праці лікарем в Україні, заміжжя за німцем та життя в Крефельді (місто в Німеччині). Сама медик, але стала жертвою недбальства тамтешніх лікарів. За її словами, поставивши неправильний діагноз, її прооперували без потреби. Натерпілася дай Боже.

В Німеччині всі лікарі працюють по протоколах, все завантажують на компʼютерні пристрої, а наші лікарі всі знання тримають в голові. Щоб потрапити до якогось спеціаліста, то це цілу процедуру потрібно пройти, чекати можна і по півроку, — говорить Гук.

Вона каже, що подекуди лікарі там займаються гіпердіагностикою, тим самим даючи один одному заробити. Адже нема пацієнтів – нема зарплати.

Одне добре – діагностична база суперова. Нам би всю їхню апаратуру, — додає жінка.

Якщо розглядати з боку лікарів, то дійсно приємно працювати з новою апаратурою, з новими технологіями. Лікар в Німеччині має невелику відпустку раз у два місяці, а середу, суботу та неділю вихідні. А от з боку пацієнта не все так прекрасно: гроші з вас здеруть неабиякі, часто доводиться чекати тривалий час, аби потрапити на прийом.

"Звісно, безтурботно жити тут прекрасно: чоловік мене забезпечує, я маю сад, собачку, проте діти та онуки мої в Україні, тому, мабуть, і тягне мене назад. Буваємо лише двічі на рік. Маю друга в Німеччині, теж українця, часто ходимо з ним до церкви, все ж якась рідна душа", — запевняє українка.

Тож, можемо зробити висновок, що краще завжди там, де нас нема. Кожна діяльність має свою специфіку, свої позитивні та негативні сторони. Питання тоді полягає в іншому: наскільки ви здатні пристусуватися до тих чи інших умов.

Зауважимо наостанок, що освіту дає саме Україна, досвід теж, можливість практики (якщо ти прагнеш цього і пробиваєш шлях в карʼєрі) зокрема. Тож чому явище "відпливу умів" так гостро постало саме зараз? Дійсно Україна блокує можливості розвитку? Що залишиться від держави, та як діяти далі?

Ці питання провокують ще більше питань, відповіді на які ми намагаємося знаходити разом з нашими експертами, публікуючи матеріали про заробітчан.

З перших уст у спецтемі "Чому їдуть українські заробітчани" ви дізнаєтеся про життя реальних людей там, далеко від рідної землі, зрозумієте специфіку роботи тієї чи іншої професії за кордоном, перші будете в курсі актуальних нововведень та змін, зокрема у Польщі, Німеччині, Чехії, США та інших країнах.

Якщо ви заробітчанин, який бажає поділитися своїм досвідом, своєю історією міграції зі своїми співгромадянами, пишіть нам на електронну адресу або у соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію українського трудового мігранта, його перепетії в Польщі, панську "нагайку", та "намазаний на хліб безвіз".

Ми також писали, що грошові перекази від трудових мігрантів з-за кордону є масштабними вливаннями в українську економіку, їх часто називають "рятівним колом". Щорічно ці суми зростають, а експерти кажуть, що це явище вкрай негативне.