Польша меняет правила: четыре важных нововведения для украинских заробитчан

От некоторых украинцев теперь не будут требовать выдачи нового вида на жительство и работу

Рассказываем, к чему готовиться украинцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Польше упростили процесс трудоустройства иностранных граждан. В перечне шести стран, для которых внесли изменения, оказалась и Украина.

Ряд соответствующих указов подписал президент Польши Анджей Дуда.

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Новые правила вступят в силу ориентировочно во второй половине января.

Что изменится для украинских заробитчан

Как было раньше: украинцы могли работать без разрешения на работу не более шести месяцев. Теперь же заробитчаны смогут работать без разрешения два года с декларацией о поручении работы.

Также чтобы подать заявление на карту пребывания украинцам не нужно будет предоставлять справки о месте жительства в Польше и постоянном источнике дохода. Теперь будут проверять только, есть ли у иностранца гарантированная работа с зарплатой не ниже минимальной.

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Кроме того, от украинцев теперь не будут требовать выдачи нового вида на жительство и работу, если была смена должности и рост зарплаты.

Чтобы подтвердить свое социальное обеспечение заробитчанам достаточно будет предоставить договор трудоустройства с указанной зарплатой.

Повышение минимальной зарплаты в Польше

С 2022 года Польша повышает минимальную оплату труда. По долгосрочным трудовым контрактам минимальная зарплата повышается до 2 363,56 злотого на руки (около 15 800 тыс. грн), а минимальная почасовая ставка по краткосрочным договорам – до 13,91 злотого "чистыми" (около 95 грн).

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Как ранее мы писали, один из самых больших страхов украинских заробитчан — быть обманутыми и остаться без заработанных средств. Также мы рассказывали, что украинцы все чаще присылают заявки на вакансии в Польше, где не требуется опыт работы.