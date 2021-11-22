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Виновата коммуналка? Почему украинцы хотят ехать на заработки в Польшу

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
22 ноября, 17:14
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Из-за финансовых трудностей украинцы готовы ехать на заработки несмотря на то, что опыта работы нет
За последние несколько месяцев украинцы начали чаще искать работу в Польше
За последние несколько месяцев украинцы начали чаще искать работу в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Накануне Нового года украинцы все чаще отправляют заявки на вакансии в Польшу, где не нужен опыт работы. Из-за того, коммунальные услуги в Украине подорожали, увеличилось и количество заробитчан – на 25%.

По данным агенства по трудоустройству в Польше Gremi Personal, сезонный интерес к работе в Польше наблюдается с сентября, передает "УНИАН".

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За последние два месяца украинцы чаще всего ехали на работу в Польшу из-за нехватки денег на оплату коммунальных услуг, желания заработать на подарки и на празднование Нового года.

Новые правила легализации мигрантов в Польше

Для трудовых мигрантов в Польше упрощают процедуру предоставления вида на временное пребывание в стране (до трех лет). Также до двух лет расширяют возможность работы иностранца на сезонных работах.

Возможность работы иностранца в Польше до 24 месяцев может быть на основании разрешения на сезонную работу и заявлении работодателя о намерении взять на работу иностранца.

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Для тех, кто намерен работать в стратегически важных сферах экономики Польши, хотят ускорить процесс предоставления карты временного пребывания.

Согласно данным одного из кадровых порталов, самый высокий оклад, который предлагают работодатели из Польши, – у украинских ІТ-специалистов.

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