"Обманули меня в Польше": чего стоит опасаться украинским заробитчанам

Украинци испытывают немало трудностей на заработках в Польше

Больше всего украинцы боятся не получить заработанные деньги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Один из самых больших страхов украинских заробитчан — быть обманутыми и остаться без заработанных средств.

Об этом рассказала директор Департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

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Незаконный труд

В настоящее время большинство украинцев в Польше работают легально. Однако существуют случаи, когда наши люди попадают на мошенников и соглашаются на работу нелегальную. Среди причин обычно желание быстро заработать побольше денег.

"Недобросовестные компании по трудоустройству не заботятся о правильном оформлении документов и законном пребывании украинцев в Польше, что может закончиться для них штрафами или депортацией", — отмечает Анна Джоболда.

Домой без денег

Самый главный фактор за рубежом, по данным социологического исследования "Пульс трудовой миграции аналитического центра Gremi Personal", для 80,6% трудовых мигрантов — экономический.

"Сейчас все больше украинцев едут с польскими рабочими визами нелегально в Германию, так как там зарплаты выше. Или не хотят ждать оформления документов в Польше и выходят на работу раньше, что тоже противоречит польскому законодательству", — говорит Анна Джоболда.

Поэтому недобросовестные работодатели могут либо вовсе не заплатить, либо не выплатить последнюю зарплату, а также штрафовать за любые проступки.

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Таких ситуаций немало, даже когда в письменном виде все заверено. Украинцы часто выражают свое возмущение в соцсетях и иногда просят помощи в поисках юриста.

Например, пользователь Facebook Дмитрий пожаловался, что подписал договор с простым акционерным обществом в Польше, но зарплату за последние два месяца так и не получил, как и команда из 8 человек.

/ Фото: скриншот

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Без возможности получить Карту побыту

Страх не иметь возможности продолжить свое пребывание в Польше тоже присутствует у многих украинских работников.

Многие трудовые мигранты предпочитают получить и Карту побыту, то есть временный вид на жительство. Однако, если работодатель неправильно оформит документы, эта возможность будет упущена.

Почему украинцы выбирают Польшу

В канун Нового года украинцы все чаще присылают заявки на вакансии в Польше, где не требуется опыт работы. Из-за того, что коммунальные услуги в Украине подорожали, увеличилось и количество работников – на 25%.

Например, осенью украинцы чаще всего ехали на работу в Польшу из-за нехватки денег на оплату коммунальных услуг, желание заработать на подарки и празднование Нового года.

Но все же большинство украинцев хотели бы поехать на заработки в Германию. Процент таких составляет 47,8%.

Ранее мы также сообщали о новых правилах Польши, касающихся и украинских работников.