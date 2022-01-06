Польща змінює правила: чотири важливі нововведення для українських заробітчан

Від деяких українців тепер не вимагатимуть видачі нового посвідки на проживання та роботу

Розповідаємо, до чого готуватись українцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Польщі спростили процес працевлаштування іноземних громадян. У переліку шести країн, для яких внесли зміни, опинилася й Україна.

Низку відповідних указів підписав президент Польщі Анджей Дуда.

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Нові правила набудуть чинності орієнтовно у другій половині січня.

Що зміниться для українських заробітчан

Як було раніше, українці могли працювати без дозволу на роботу не більше шести місяців. Тепер же заробітчани зможуть працювати без дозволу два роки із декларацією про доручення роботи.

Також, щоб подати заяву на карту перебування українцям не потрібно буде надавати довідки про місце проживання у Польщі та постійному джерелі доходу. Тепер перевірятимуть лише, чи є у іноземця гарантована робота із зарплатою не нижчою за мінімальну.

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Крім того, від українців тепер не вимагатимуть видачі нової посвідки на проживання та роботу, якщо була зміна посади та зростання зарплати.

Щоб підтвердити своє соціальне забезпечення заробітчанам достатньо буде надати договір працевлаштування із зазначеною зарплатою.

Підвищення мінімальної зарплати у Польщі

З 2022 року Польща збільшує мінімальну оплату праці. За довгостроковими трудовими контрактами мінімальна зарплата підвищується до 2 363,56 злотого на руки (близько 15 800 тис. грн), а мінімальна погодинна ставка за короткостроковими договорами – до 13,91 злотого чистими (близько 95 грн).

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Як раніше ми писали, один із найбільших страхів українських заробітчан бути обдуреними і залишитися без зароблених коштів. Також ми розповідали, що українці все частіше надсилають заявки на вакансії у Польщі, де не потрібний досвід роботи.