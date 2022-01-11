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Польский рай или панский ад? Вся правда о жизни и работе украинских заробитчан

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Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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11 января, 17:10
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С первых уст от украинского заробитчанина о впечатлениях от работы в Польше и причинах, заставляющих украинцев эмигрировать
Нелегкие заработки украинцев
Нелегкие заработки украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В последнее время украинцы облюбовали для заработков именно Польшу. Особенно это выгодно волынянам, которые живут недалеко от границ и ежегодно обеспечивают свою семью благодаря работе на соседей. Одним из таких есть Иван — волынянин, который с 2014 года вот таким образом зарабатывает на жизнь.

Он поделился с нами своими историями, перепетиями и вообще впечатлениями от работы в Польше, а также дал пару советов украинцам, которыев первый раз отправляются на такие заработки.

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Далее рассказ ведется от первого лица, который предпочел остаться анонимным.

За границу я начал ездить с 2014 года. Вы, наверное, спросите: "Почему?" А я отвечу вам просто: "Зарплаты в Украине видели? Так ведь смешно. Это издевательство над людьми. А какие пенсии у пенсионеров, а стипендии у студентов..."

Польша — улучшенная версия Украины

Скажу честно, Польша — это еще не совсем та Европа, о которой мы привыкли говорить, но и уже далеко не Украина. Скажу вам больше: Польша — улучшенная версия Украины. Мне там действительно комфортно: когда я выхожу на улицу, вдыхаю не свежий зимний воздух, а стабильность, уверенность в завтрашнем дне и защищенность.

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Мои слова и польским рекламодателям в уши... Но если серьезно, то повезло Украине с соседкой. Я ведь до этого был и в Беларуси, и в России на заработках. Не мое, скажу я вам, не так все устроено, как хотелось бы, не то, к чему нужно действительно стремиться.

Фото с личного архива собеседника
Фото с личного архива собеседника

Хотя среди украинцев есть много нареканий на Польшу.

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Вот возьмем, к примеру, ситуацию: украинец и поляк работают на строительстве. Поляку заплатят больше, потому что он поляк. Звучит вроде бы абсурдно, но это действительно так.

Однако если специалист с тебя хоть куда, то на национальность вмимание никто обращать не будет, будут платить за твои золотые руки.

Безвиз на хлеб не намажешь

А я вам скажу: намажешь! Когда украинцы получили безвиз, все из нас (да и сами украинцы) смеялись: что же с ним делать, кому он там нужен. Я эту возможность не упустил, и вместо того, чтобы тратить время на изготовление визы, я тихонько устроился к одному польскому фермеру. Там их практически не проверяют.

Только замечу, информация не для применения в реальной жизни, не пытайтесь повторить. Зачем вам эти проблемы?

Еще история о том, как я "намазал свой хлеб" безвизом, так это когда приобрел в Украине приглашение на работу в Польше и легально там трудоустроился. Все официально, и в моей практике никто на границе не требовал никаких документов, кроме паспорта и этого приглашения.

Фото с личного архива собеседника
Фото с личного архива собеседника

Шаги навстречу

Повторюсь, что ездить начал с 2014 года. С тех пор власти в Польше сделали достаточно много шагов навстречу украинским работникам. Да, раньше приглашения были на пару месяцев, потом на полгода, впоследствии на 9 месяца, а в данный момент, насколько мне известно, есть и на год. Появилась возможность создания карты побыту и карты поляка и т. д.

Зарплаты ежегодно повышаются, и отношение несколько меняется, там к нам привыкли, говоря простым языком.

История на границе

Расскажу вам любопытную историю, которая была со мной на границе. Так случилось, что просрочил я свою биометрию на более, чем год и рискнул с этим пересечь границы. Поляк спрашивает: "А что так пан долго был?", а я такой: "Так карантин же". И что вы думаете? Поставлена печать и никаких штрафов или депортации.

А все потому, что людям, въехавшим до начала карантина (март 2020 года), разрешили законом работать до тех пор, пока он не закончится и еще плюс три месяца.

Риски трудоустройства

Запомните одно: когда работодателю нужны работники, он ни за что не будет брать деньги за трудоустройство. Обычно это делают посредники, и даже при таких условиях средства с того, кто ищет работу, не требуют.

Бывает, что и польские работодатели неответственно относятся к украинским заробитчанам. К примеру, не платят деньги за проделанную работу. Случаи действительно редки и касаются обычно тех работников, которые "закладывают за воротник". Но тогда поляки выплачивают все заработанное и просто выгоняют.

Я тоже работал с такими кадрами и также однажды попал на мошенников, работавших по вышеуказанной схеме. Потерял немного денег, ибо дурак, что выплатил наперед.

История из жизни

Был случай на работе в Польше, когда работодатель угрожал украинцам, что не заплатит деньги за работу. А те улыбнулись, достали коробку спичек со словами: "Когда-то один поляк тоже не заплатил украинцам...и у него хата сгорела".

Фото с личного архива собеседника
Фото с личного архива собеседника

Фото с личного архива собеседника
Фото с личного архива собеседника

Но чтобы не прибегать к таким радикальным методам (мы же с вами люди цивилизованные), можно обратиться в национальную Инспекцию Труда (PIP) в Польше и написать соответствующую жалобу на работодателя. В интернете можно найти разные примеры написания.

Мой первый опыт

Первый опыт – это всегда с одной стороны страшно, а с другой как посвящение в рыцари. Поехал я в 2014 году к одному пану, который кроме слов "курва" ничего и не говорил. Хотя в основном он говорил криком. Польской я не знал, поэтому мне было безразлично на его слова, кричит себе, пусть кричит, не буду мешать.

Условия проживания были ужасающие, хотя я это только в данный момент понял.

Фото с личного архива собеседника
Фото с личного архива собеседника

Фото с личного архива собеседника
Фото с личного архива собеседника

Внимание! Инсайдерская информация: украинцы часто попадают в "забавную передрягу".

Мы хоть и работаем как волы, но на шутки время всегда найдем. Украинцев, в первий раз приехавших на работу в Польшу, просят сходить в магазин за колбасой под названием "кутасовка". А это на украинский манер переводится как мужской половой орган. Вот и я сходил закупиться этой колбасой. Смешная история была.

На своей первой работе я проработал садоводом три месяца, и деньги тогда я получил неплохие. Понял, что здесь таких не заработаю. Впоследствии была и клубника, и малина, и яблоки, и стройка.

Фото с личного архива собеседника
Фото с личного архива собеседника

Фото с личного архива собеседника
Фото с личного архива собеседника

Паны бывают разные

Мой первый опыт показал пана грубого и крикливого, со вторым была аналогичная история. Вспоминаю случай, когда я постучался в окно, а тот бросил мне тряпку сквозь открытую форточку, чтобы я его вытер (якобы я загрязнил своими руками).

А были работодатели как свои люди. Буквально год назад мне попались такие хорошие люди, что позволяли даже мыться в той же ванне, когда в нашем доме не было воды, например.

Фото с личного архива собеседника
Фото с личного архива собеседника

Я, кстати, до сих пор общаюсь с их детьми через соцсети, мы даже ездили вместе отдыхать. Поэтому с уверенностью могу сказать, что характер и отношение к работникам зависит не от национальности, а скорее всего от воспитания и характера человека.

Я не хочу возвращаться в Украину

Сам не верю, что говорю это, но реальность заставляет. Глядя на статистику, показывающую, сколько украинцев ежегодно выезжает в Польшу на работу, обучение, просто эмигрирует, я не верю своим глазам, но в то же время понимаю сограждан. Да, на протяжении 2020-2021 годов я был дома всего четыре месяца, все остальные — за рубежом.

У меня нет никакой ностальгии, я не скучаю по дому, по людям, я планирую эмигрировать, я не хочу возвращаться в Украину. Если бы мне дали возможность обменять украинское гражданство на гражданство какой-нибудь европейской страны, я бы сделал это уже завтра. С польским паспортом, например, можно посещать Украину, кажется, три месяца в году. Для меня этого более чем достаточно...

Ситуация с украинскими работниками за рубежом не так проста, как может показаться на первый взгляд. Одни эксперты развенчивают мифы по поводу их вклада в экономическое развитие государства, другие говорят, что трудовые мигранты обеспечивают масштабное вливание средств в экономику страны. "Сегодня" же разобрался, почему украинская экономика оказалась в руках заробитчан.

Напомним, в Польше упростили процесс трудоустройства иностранных граждан. В перечне шести стран, для которых были внесены изменения, оказалась и Украина. Новые правила вступят в силу ориентировочно во второй половине января.

Раньше мы узнавали, почему продукты в Польше стоят дешевле, чем в Украине, а также рассказывали, что во время праздников в Польше активизировались мошенники, которые ежедневно придумывают новые схемы, создают сайты, чтобы нажиться на доверчивых людях.

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