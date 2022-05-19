Можно потерять деньги? Какая есть опасность для ВПЛ при оформлении выплат

Рассказываем, какую ошибку могут совершить переселенцы при подаче заявки на получение статуса ВПЛ и можно ли ее исправить

При подаче заявок ВПЛ совершают ошибки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы, переехавшие из оккупированных регионов или тех, где происходят боевые действия, оформляют сейчас статус внутренне перемещенных лиц. Однако в заявках иногда случаются ошибки.

В пресс-службе Минреинтеграции объяснили, могут ли из-за неправильных данных не прийти выплаты и можно ли это исправить.

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Деньги не приходили из-за ложных данных

Бывали случаи, когда украинцам не приходили выплаты потому, что при подаче заявки они указали неправильные данные или совершили ошибку. Раньше произвести перерасчет было невозможно.

Но теперь Кабинет министров принял решение, согласно которому в заявках о взятии на учет ВПЛ могут исправлять данные и все же получить помощь.

"Благодаря уточнению данных теперь можно перечислить размер такой выплаты", – объяснили в ведомстве.

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Кроме того, теперь ВПЛ, которые подавали заявки через "Дію", могут получить бумажный вариант справки о взятии на учет.

"Дія" вернула важную услугу для ВПЛ

В Украине статус ВПЛ и выплаты можно получить онлайн. Для этого "Дія" разработала специальную комплексную услугу. Однако некоторое время она не работала, потому что разработчики вносили изменения в соответствии с новым постановлением Кабмина об общинах, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации.

Обновленный список таких общин можно проверить в документе. Те, кто выехал из этих населенных пунктов, могут получить соответствующий статус.

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Раньше мы объясняли, что нужно делать, чтобы получить статус ВПЛ в "Дії".

Кроме того, "Сегодня" рассказывали, какие льготы могут получить участники боевых действий и их дети и какие документы для этого нужны.

В частности, речь идет о льготах в обучении, а именно полной или частичной оплате обучения за счет государственного и местных бюджетов, льготных долгосрочных кредитах для получения образования, социальных стипендиях, бесплатном проживании в общежитии и др.

Читайте также, как украинским переселенцам найти бесплатное жилье онлайн и сколько еще финансовой помощи и от каких организаций можно получить, кроме государственных выплат.