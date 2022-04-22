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Как получить статус переселенца в "Дії" – инструкция

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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22 апреля, 10:55
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Рассказываем, как в "Дії" получить статус внутренне перемещенного лица и оформить выплаты
Как в "Дії" получить статус ВПО
Как в "Дії" получить статус ВПО / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Недавно разработчики "Дії" запустили комплексную услугу для украинцев. В приложении можно оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и выплаты от государства.

"Сегодня" рассказывает, как это сделать.

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Как получить статус переселенца

На ресурсе "єДопомога" объясняют, что статус ВПЛ могут получить люди, вынужденно покинувшие дома, но находящиеся в Украине.

Чтобы получить такой статус, нужно быть зарегистрированным в одной из этих областей:

  • Волынская;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Киевская;
  • г. Киев;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Черниговская.

Также услуга доступна, если вы зарегистрированы в одной из этих областей в качестве плательщика ЕСВ.

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Чтобы получить статус переселенца в "Дії", сделайте следующие шаги:

  • загрузите приложение "Дія" или обновите его;
  • убедитесь, что у вас есть ID-карта или биометрический загранпаспорт.
  • зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Получить статус ВПЛ";
  • укажите свой актуальный адрес;
  • подтвердите свое местонахождение с помощью геолокации;
  • если у вас есть дети, вы можете получить статус переселенца и для них.

Как оформить выплаты для ВПЛ

Переселенцы могут получать помощь по 3000 грн на ребенка и 2000 грн на взрослого. Чтобы это сделать, в "Дії" нужно после отправки заявки на получение статуса ВПЛ нажать "Хочу получать помощь". Затем нужно выбрать карту "єПідтримка" для зачисления средств. Если такой карты нет – ее нужно оформить.

Чтобы подать заявку на выплаты детям, нужно сделать схожие шаги, но уже пользоваться электронным свидетельством о рождении в приложении. Если свидетельство о рождении ребенка не подтягивается автоматически, его можно добавить вручную.

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Как в "Дії" подать заявку на компенсацию за поврежденное имущество

Раньше "Сегодня" писали, что подать заявку может любой украинец через приложение, если у него поврежден или разрушен:

  • частный дом (усадебный, дачный или садовый);
  • квартира;
  • другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

А чтобы подать заявку, нужно:

  • зайти в "Дію" и нажать "Услуги", а затем "Поврежденное имущество";
  • заполнить форму, указав всю необходимую информацию.

Такое заявление можно подать не только в приложении, но и и на портале "Дія". Сделать это можно таким способом:

  • авторизироваться на портале "Дія";
  • заполнить форму;
  • проверить информацию и отправить сообщение.

Далее нужно просто ждать информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством.

Мы также рассказывали, что "Дія" вернула возможность внести изменения или закрыть ФЛП.

Читайте и о том, что злоумышленники продолжают сочинять все новые способы, чтобы выманить персональные данные и деньги со счетов украинцев, и как защититься от угрозы.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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