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Дети участников боевых действий получат льготы: что даст государство

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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19 мая, 11:04
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Рассказываем, какие льготы могут получить участники боевых действий и их дети, и какие документы нужны
Какие есть льготы для УБД
Какие есть льготы для УБД / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения льготы предоставляются разным категориям населения. Согласно украинскому законодательству, льготы на обучение получают участники боевых действий и их дети.

На какую помощь в получении образования могут рассчитывать УБД, рассказали в Министерстве образования и науки Украины.

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Кто может получить льготы, и о какой именно помощи идет речь

Такое право имеют УБД и их дети, обучающиеся по дневной форме обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования. Право получать льготы исчезает, когда обучение в таких учебных заведениях завершается, или когда человеку исполняется 23 года.

Эти категории украинцев могут получить такую помощь:

  • полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;
  • льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
  • социальные стипендии;
  • бесплатное обеспечение учебниками;
  • бесплатный доступ к интернет-сети, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
  • бесплатное проживание в общежитии.

Какие документы нужны?

Чтобы получать эту помощь, у людей должно быть следующее:

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  • удостоверение участника боевых действий;
  • удостоверение личности с инвалидностью в результате войны;
  • удостоверение члена семьи погибшего (детям погибших лиц до достижения ими 16-летнего возраста – справка, выдаваемая матери или другому совершеннолетнему члену семьи погибшего лица, или опекуна);
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справка о взятии на учет внутриперемещенного лица;
  • справка о регистрации места жительства.

Поддержку оказывает то учебное заведение, к которому причислили студента. Помощь перестанут оказывать, если студента отчислят.

Кто еще имеет право на помощь?

Получать льготы могут и другие категории населения, указанные на инфографике:

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Кроме УБД и их детей социальные стипендии могут получить следующие студенты:

Тероборона в Украине получит специальные пенсии

Ранее "Сегодня" рассказывали, что представители терробороны в Украине получат статус ветерана войны и смогут претендовать на специальные пенсии.

Законом предусмотрены следующие надбавки:

  • 25% минимальной пенсии для участников боевых действий;
  • от 30 до 60% минимальной пенсии – для тех, кто получил инвалидность.

Минимальная пенсия для участника боевых действий при этом не может быть ниже 210% от общей минимальной пенсии. А те, кто получил инвалидность, менее 360-650% от минимальной пенсии (в зависимости от группы инвалидности).

"Сегодня" писали и о том, что "Дія" вернула важную услугу для ВПЛ. Комплексная услуга предусматривает, что в приложении ВПЛ могут оформить справку о своем статусе и социальных выплатах для себя и своих детей.

Однако определенное время она была недоступна, потому что разработчики вносили изменения в соответствии с новым постановлением Кабмина об общинах, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации.

Обновленный список таких общин можно проверить в документе. Получить соответствующий статус могут люди, выехавшие из этих населенных пунктов.

Мы также рассказывали, как украинское правительство изменило суммы выплат для некоторых категорий семей во время военного положения.

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