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"Дія" вернула важную услугу для ВПЛ – что теперь доступно

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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19 мая, 08:54
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Внутренне перемещенные лица снова могут оформлять важные документы в приложении
ВПЛ снова могут оформить свой статус и выплаты онлайн
ВПЛ снова могут оформить свой статус и выплаты онлайн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине статус ВПЛ и выплаты можно получить онлайн. Для этого "Дія" разработала специальную комплексную услугу. Однако некоторое время она не работала.

Это было связано с новым постановлением Кабмина. О возобновлении услуги сообщила пресс-служба "Дії".

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Кто может подать заявку и что будет с выплатами

Комплексная услуга предусматривает, что в приложении ВПЛ могут оформить справку о своем статусе и социальные выплаты для себя и своих детей.

Однако определенное время она была недоступна, потому что разработчики вносили изменения согласно новому постановлению Кабмина относительно общин, которые расположены в районе проведения боевых действий или находящиеся во временной оккупации.

Обновленный список таких общин можно проверить в документе. Собственно, получить статус ВПЛ могут люди, выехавшие из этих населенных пунктов.

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В пресс-службе подчеркивают, что те, кто оформил выплаты раньше, однако не получил их и до сих пор ждет, получат деньги в скором времени.

"Минсоцполитики начислит средства всем, кто ранее получил справку ВПЛ и ожидает выплату на карту "єПідтримка". Срок их зачисления зависит от того, когда Ощадбанк по представлению Минсоцполитики перечислит средства в ваш банк. Напомним, что "Дія" является только техническим администратором услуги" , – отметил глава Минцифры Михаил Федоров.

Выплаты для ВПЛ составляют ежемесячно 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей.

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Как в "Дії" оформить статус ВПЛ и выплаты

Раньше мы объясняли, чтобы получить статус ВПЛ в "Дії", сделайте следующие шаги:

  • загрузите приложение "Дія" или обновите его;
  • убедитесь, что у вас есть ID-карта или биометрический загранпаспорт;
  • зайдите в раздел "Послуги" и выберите "Отримати статус ВПО";
  • укажите свой актуальный адрес;
  • подтвердите свое местонахождение с помощью геолокации;
  • если у вас есть дети, вы можете получить статус переселенца и для них.

Чтобы подать заявку на выплаты, нужно после отправки заявки на получение статуса ВПЛ нажать "Хочу отримувати допомогу". Затем нужно выбрать карту "єПідтримка" для зачисления средств. Если такой карты нет – ее нужно оформить.

Чтобы подать заявку на выплаты детям, нужно сделать схожие шаги, но уже пользоваться электронным свидетельством о рождении в приложении.

"Дія" открыла центр в Варшаве

"Сегодня" рассказывали, что в новом центре "Дія.Бізнес" в Польше можно получить следующие услуги:

  • проконсультироваться относительно открытия бизнеса в Польше;
  • получить информацию о статусе беженца или других правовых основаниях пребывания на территории Польши;
  • выяснить детали относительно проживания и трудоустройства в Польше.

Посетить центр можно по предварительной регистрации.

Мы писали и о том, как украинским переселенцам найти бесплатное жилье онлайн и сколько еще финансовой помощи и от каких организаций можно получить, кроме государственных выплат.

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