"Дія" відкрила центр у Варшаві: які послуги тепер доступні українцям

Розповідаємо, з чим тепер можуть звернутися українські вимушені переселенці до центру "Дії" у Польщі

"Дія.Бізнес" тепер є у Польщі / Фото: Getty Images, Дія, Колаж: Сьогодні

Для українців за кордоном "Дія" запустила нову послугу, проте вже не онлайн. Українці можуть звертатися за консультаціями.

Про запуск першого центру "Дія.Бізнес" за кордоном повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Що тепер доступно українцям

У першу чергу послугами у центрі можуть скористатися ті, хто хоче відкрити власний бізнес.

"Під час російського вторгнення Польща прийняла понад 3 млн вимушених переселенців з України. Потреба продовжувати бізнес у сусідній країні серед наших підприємців значно зросла. Тому Мінцифра відкрила центр "Дія.Бізнес" у Варшаві", – йдеться у повідомленні.

Загалом у новому центрі можна отримати такі послуги:

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проконсультуватися щодо відкриття бізнесу в Польщі;

отримати інформацію щодо статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі;

з'ясувати деталі про проживання і працевлаштування в Польщі.

Центр "Дія.Бізнес" розташований у Польщі за такою адресою: Bagatela, 12. Відвідати його можна за попередньою реєстрацією.

Про походи до ЦНАПу можна забути

Раніше ми розповідали, що на порталі "Дія" запустили ще одну послугу для підприємців. Тепер можна внести зміни до прізвища, ім'я, по батькові та місцезнаходження ФОП онлайн.

Раніше для цього потрібно було звертатися до міської ради, ЦНАП чи нотаріуса, чекати в черзі та ще й заплатити за подання заявки 250 гривень.

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На порталі оформлення послуги займає декілька хвилин, а розглядається електронна заявка протягом доби. Послуга залишилась платною, але на порталі коштує 190 грн замість 250.

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