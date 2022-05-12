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Помощь украинским переселенцам: сколько денег можно получить дополнительно

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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12 мая, 17:04
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Рассказываем, сколько еще финансовой помощи и от каких организаций можно получить, кроме государственных выплат
Помощь ВПЛ оказывают и международные организации
Помощь ВПЛ оказывают и международные организации / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения в Украине активно предоставляют помощь внутренне перемещенным лицам. Кроме государственных выплат, люди могут рассчитывать на международную помощь.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, какие программы по денежной поддержке есть для ВПЛ.

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Вариантов несколько

Помощь можно получить от Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины.

Финансовая помощь составляет 2500 грн на человека в месяц. Обращаться с отдельными заявлениями не нужно, выплаты будут начислены вместе с государственными.

Также есть программа денежной помощи от ЮНИСЕФ "Спільно". Помощь оказывают следующим семьям:

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  • имеющих трое и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет;
  • имеющие двое и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок с инвалидностью.

"Если вы отвечаете критериям Программы, вам будет начислено трехмесячное пособие в размере 2 220 грн на каждого, но не более чем на пятерых членов домохозяйства. Например, если в вашем домохозяйстве четверо, то исходя из расчета 2 220 грн х 4 человека х 3 месяца, вы получите 26 640 грн. Эту сумму вы получите единым банковским переводом", – говорится на сайте программы, где и можно подать заявку.

Трехмесячную помощь выплачивает и Агентство ООН по делам беженцев. Сумма базируется на сумме прожиточного минимума, прогнозируемого на апрель 2022 года, и составляет 2220 грн на каждого члена семьи.

Эти деньги будут выплачиваться людям, которые переехали в Винницкую, Днепропетровскую, Закарпатскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черновицкую, Ивано-Франковскую, Полтавскую и Черкасскую области.

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Еще одну программу реализует Всемирная продовольственная программа ООН. Выплата помощи производится в размере 2220 гривен на каждого члена домохозяйства в месяц, но не более чем для трех человек. Максимальная сумма на одну семью составляет 6600 грн. Выплата зачислится автоматически, и подавать заявления не нужно.

Также 2200 грн выплачивает Международная организация по миграции. Пока проект реализуют в Закарпатье и Винницкой области, но перечень регионов планируют расширить. Условие получения средств – нужно иметь статус ВПЛ.

Отдельная программа есть и от Норвежского совета по делам беженцев. ВПЛ также могут получить 2200 грн, и сделать это можно через мессенджер WhatsApp.

Однако важно понимать, что получить каждый из этих видов помощи невозможно.

"Отметим, что получить финансовую помощь в размере 2220 грн на человека в месяц можно только от одной из организаций, реализующей программу ООН. Это один и тот же вид помощи, который осуществляют различные агентства, перечень которых не является исчерпывающим", – отметили в министерстве.

Кто может получить помощь от государства в мае

Фиксированный размер денежной помощи от государства переселенцам составляет 2000 грн в месяц. Люди с инвалидностью и дети могут получить 3000 грн.

Единовременные выплаты от "Укрзализныци" предоставляют людям, которых эвакуировали из районов проведения боевых действий. Местные власти оказывают единовременную денежную поддержку людям, проживающим в деоккупированных регионах.

За март-апрель деньги предоставляются украинцам, которые переместились из восточных, северных, южных и центральных областей. С мая только тем, что выехали из районов, где продолжаются бои.

Мы подробно объяснили, что делать для получения пособия.

"Сегодня" также писали, как Kyivstar расширяет услуги для украинцев за границей, и как оформить пособие по безработице даже в оккупации.

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