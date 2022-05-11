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Деньги для переселенцев: кто может получить помощь от государства в мае

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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11 мая, 19:43
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Кратко о том, кто из переселенцев может получить помощь в мае
Кратко о том, кто из переселенцев может получить помощь в мае / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В мае изменились правила оказания поддержки от государства внутренне перемещенным лицам.

Как сообщили в Минреинтеграции, получать ежемесячное пособие имеют право несколько категорий граждан.

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Это украинцы, которые переселились с территорий, где ведутся боевые действия, или временно оккупированных, или окруженных врагами.

Кроме того, на помощь могут рассчитывать украинцы, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в связи с повреждением. Важный нюанс – граждане должны подать заявку на возмещение утраченной недвижимости.

Размер помощи

Фиксированный размер денежной помощи от государства переселенцам составляет 2000 грн в месяц. Люди с инвалидностью и дети могут получить по 3000 грн.

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Разовые выплаты от "Укрзализныци" предоставляют людям, которых эвакуировали из районов проведения боевых действий. Местные власти оказывают разовую денежную поддержку людям, проживающим в деоккупированных регионах.

За март-апрель деньги предоставляются украинцам, которые переместились из восточных, северных, южных и центральных областей. С мая только тем, что выехали из районов, где продолжаются бои.

Что нужно для получения денег?

Для начисления денег переселенцам нужно оформить такой статус. При себе иметь документы:

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  • аналоговый или цифровой паспорт в "Дії";
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении ребенка, подойдет также документ в "Дії".

Если документов по определенным причинам у человека нет, личность получателя помощи могут подтвердить двое других украинцев. Для этого они должны предоставить аналогичный список своих документов.

Каждый внутренне перемещенный гражданин Украины может получить только один вид помощи. Если переселенцу начисляют ежемесячные выплаты, то он не может рассчитывать также на разовую поддержку.

Инфографика об особенностях выплат переселенцам в мае, Минреинтеграции
Инфографика об особенностях выплат переселенцам в мае, Минреинтеграции

Помощь от ООН

Украинцам также начисляется денежная поддержка от Агентства ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine). Сумму можно получить на карту ПриватБанка через PrivatMoney.

Финансовую поддержку оказывают украинцам, которые из-за войны вынуждены были покинуть собственные дома. На каждого члена семьи предусмотрено 2220 грн – их предоставляют внутренне перемещенным лицам в Украине.

"Вся сумма пособия будет перечислена одному члену семьи сразу за 3 месяца", – отметили в ПриватБанке.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как украинцы, пострадавшие от войны, могут получить денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC).

Самые уязвимые группы украинцев во время действия военного положения могут рассчитывать на поддержку в рамках программы Минсоцполитики вместе с миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине и Обществом Красного Креста Украины.

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