Kyivstar обновил одну из своих услуг – кому будет полезна

С начала войны с РФ многие украинцы уехали за границу, и для них Kyivstar дал возможность пользоваться украинскими тарифами в некоторых странах мира.
Теперь эта услуга расширяется. Что доступно украинцам за границей, рассказали в пресс-службе компании.
Стран, в которых действует услуга "Роуминг как дома", стало больше
Теперь украинские тарифы действуют в 16 странах Европы, а именно в этих государствах:
- Польша;
- Словакия;
- Румыния;
- Венгрия;
- Молдова;
- Германия;
- Италия;
- Литва;
- Франция;
- Болгария;
- Испания;
- Эстония;
- Латвия;
- Австрия;
- Нидерланды;
- Чехия.
Кроме того, количество тарифных планов, которые будут действовать за границей, увеличилось.
"Для абонентов подписки они будут доступны не только в "Твой" и "Все вместе", но и в пакетах 2019-2020 годов. Для контрактных и бизнес-клиентов выгодные условия работают почти во всех тарифах", – говорится в сообщении.
Kyivstar разрешил бесплатно звонить на некоторые номера
Ранее мы говорили, что клиенты Kyivstar могут выбрать один номер и звонить по телефону без пополнения счета и без минут в тарифе.
То есть, если на счете не будет средств или плату за тариф не снимут по каким-либо причинам, позвонить на один выбранный номер все равно можно. И за это дополнительно не снимут деньги.
Подключить услугу можно несколькими способами:
- сделать это в "Мой Киевстар";
- отправить запрос с выбранным номером;
- позвонить по специальному номеру.
Чтобы изменить выбранный номер, необходимо отключить услугу, а затем снова подключить, только уже с новым номером. Менять его можно раз в месяц.
"Услуга действует по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий. А за границей будут действовать условия роуминга", – добавили в компании.
Читайте наш материал о том, что Kyivstar в течение двух месяцев – апреля и мая – будет начислять бесплатные бонусы абонентам от 60 лет и людям с инвалидностью. А также какие услуги от европейских мобильных операторов для украинских переселенцев бесплатные.