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Kyivstar обновил одну из своих услуг – кому будет полезна

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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11 мая, 14:36
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Мобильный оператор Kyivstar расширил возможности для некоторых пользователей
Kyivstar расширяет услуги для украинцев за границей
Kyivstar расширяет услуги для украинцев за границей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны с РФ многие украинцы уехали за границу, и для них Kyivstar дал возможность пользоваться украинскими тарифами в некоторых странах мира.

Теперь эта услуга расширяется. Что доступно украинцам за границей, рассказали в пресс-службе компании.

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Стран, в которых действует услуга "Роуминг как дома", стало больше

Теперь украинские тарифы действуют в 16 странах Европы, а именно в этих государствах:

  • Польша;
  • Словакия;
  • Румыния;
  • Венгрия;
  • Молдова;
  • Германия;
  • Италия;
  • Литва;
  • Франция;
  • Болгария;
  • Испания;
  • Эстония;
  • Латвия;
  • Австрия;
  • Нидерланды;
  • Чехия.

Кроме того, количество тарифных планов, которые будут действовать за границей, увеличилось.

"Для абонентов подписки они будут доступны не только в "Твой" и "Все вместе", но и в пакетах 2019-2020 годов. Для контрактных и бизнес-клиентов выгодные условия работают почти во всех тарифах", – говорится в сообщении.

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Kyivstar разрешил бесплатно звонить на некоторые номера

Ранее мы говорили, что клиенты Kyivstar могут выбрать один номер и звонить по телефону без пополнения счета и без минут в тарифе.

То есть, если на счете не будет средств или плату за тариф не снимут по каким-либо причинам, позвонить на один выбранный номер все равно можно. И за это дополнительно не снимут деньги.

Подключить услугу можно несколькими способами:

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  • сделать это в "Мой Киевстар";
  • отправить запрос с выбранным номером;
  • позвонить по специальному номеру.

Чтобы изменить выбранный номер, необходимо отключить услугу, а затем снова подключить, только уже с новым номером. Менять его можно раз в месяц.

"Услуга действует по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий. А за границей будут действовать условия роуминга", – добавили в компании.

Читайте наш материал о том, что Kyivstar в течение двух месяцев – апреля и мая – будет начислять бесплатные бонусы абонентам от 60 лет и людям с инвалидностью. А также какие услуги от европейских мобильных операторов для украинских переселенцев бесплатные.

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