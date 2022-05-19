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"Дія" повернула важливу послугу для ВПО – що тепер доступно

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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19 травня, 08:54
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Внутрішньо переміщені особи знову можуть оформляти важливі документи у застосунку
ВПО знову можуть оформити свій статус і виплати онлайн
ВПО знову можуть оформити свій статус і виплати онлайн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні статус ВПО і виплати можна отримати онлайн. Для цього "Дія" розробила спеціальну комплексну послугу. Однак певний час вона не працювала.

Це було пов'язано із новою постановою Кабміну. Про відновлення послуги повідомила пресслужба "Дії".

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Хто може подати заявку і що буде з виплатами

Комплексна послуга передбачає, що у застосунку ВПО можуть оформити довідку про свій статус і соціальні виплати для себе та своїх дітей.

Однак певний час вона була недоступна, бо зробники вносили зміни згідно з новою постановою Кабміну щодо громад, які розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації.

Оновлений перелік таких громад можна перевірити у документі. Власне, отримати статус ВПО можуть люди, які виїхали з цих населених пунктів.

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У пресслужбі наголошують, що ті, хто оформив виплати раніше, однак не отримав їх і досі чекає, отримає гроші незабаром.

"Мінсоцполітики нарахує кошти всім, хто раніше отримав довідку ВПО та чекає виплату на картку "єПідтримка". Термін їх зарахування залежить від того, коли Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перерахує кошти у ваш банк. Нагадаємо, що "Дія" є тільки технічним адміністратором послуги", – зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Виплати для ВПО становлять щомісячно 2000 грн для дорослих та 3000 грн для дітей.

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Як у "Дії" оформити статус ВПО і виплати

Раніше ми пояснювали, що аби отримати статус ВПО у "Дії", зробіть такі кроки:

  • завантажте застосунок "Дія" або оновіть його;
  • переконайтеся, що у вас є ID-картка чи біометричний закордонний паспорт;
  • зайдіть у розділ "Послуги" та виберіть "Отримати статус ВПО";
  • укажіть свою актуальну адресу;
  • підтвердьте своє місце перебування за допомогою геолокації;
  • якщо у вас є діти, можете отримати статус переселенця і для них.

Щоб подати заявку на виплати, потрібно після надсилання заявки на отримання статусу ВПО натиснути "Хочу отримувати допомогу". Потім потрібно обрати картку "єПідтримка" для зарахування коштів. Якщо такої картки немає – її потрібно оформити.

Щоб подати заявку на виплати дітям, потрібно зробити схожі кроки, але вже користуватися електронним свідоцтвом про народження у застосунку.

"Дія" відкрила центр у Варшаві

"Сьогодні" розповідали, що у новому центрі "Дія.Бізнес" у Польщі можна отримати такі послуги:

  • проконсультуватися щодо відкриття бізнесу в Польщі;
  • отримати інформацію щодо статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі;
  • з'ясувати деталі щодо проживання і працевлаштування в Польщі.

Відвідати центр можна за попередньою реєстрацією.

Ми писали і про те, як українським переселенцям знайти безкоштовне житло онлайн, і скільки ще фінансової допомоги і від яких організацій можна отримати, окрім державних виплат.

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