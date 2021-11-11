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Много не надо: сколько на самом деле хотят зарабатывать украинцы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
11 ноября, 18:30
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Украинцы ответили на вопрос о том, сколько бы они хотели зарабатывать и каким считают свой нынешний уровень дохода
Украинцы назвали желаемый уровень дохода
Украинцы назвали желаемый уровень дохода / Фото: Коллаж: Сегодня

Почти 25% украинцев удовлетворил бы доход 10 тысяч грн в месяц, а еще 14% устраивает зарплата 11 – 15 тысяч гривен.

Пре это свидетельствуют данные исследований социологической группы "Рейтинг", которое проводилась с 4 по 9 ноября.

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Согласно результатам опроса, остальные 18% хотят получать от 16 до 20 тыс. грн, 8% удовлетворил бы доход от 21 до 25 тыс. грн, а еще 11% ответили, что хотят зарабатывать от 26 до 30 тысяч грн.

Интересно, что чем меньше доход получает человек сейчас, тем меньшую сумму он называет желаемой.

Меньшую сумму называли женщины, а самые низкие запросы (до 10 тыс. грн.) называла старшая группа женщин.

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Больше всего хотели бы получать мужчины среднего и младшего возраста, также большие запросы у жителей столицы.

Как украинцы оценивают свои доходы?

36% опрошенных оценили свой уровень дохода как низкий, ниже среднего – 24%. Средним свой доход считают 31% респондентов и только 8% уверены, что заработают много.

Таковой в ходе опроса выяснилось, что для 55% населения заработная плата существуют главным источником дохода, еще 13% получают доход от бизнеса, а 6% – социальные выплаты.

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Где платят больше всего

Сайт "Сегодня" выяснил, что лучшая оплата труда происходит в Киеве, Черновицкой Кировоградской, Ивано-Франковской и Ровенской области.

А вот меньше платят Киевской области, а также на Закарпатье, в Черниговской, Луганской и Тернопольской областях.

Раньше мы писали, что некоторым в Украине готовы платить по 44 тыс грн в месяц.

А также рассказывают, куда едут украинцы после работы в Польше.

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