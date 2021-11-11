Багато не треба: скільки насправді хочуть заробляти українці

Українці відповіли на запитання про те, скільки вони хотіли б заробляти і яким вважають свій нинішній рівень доходу

Українці назвали бажаний рівень доходу / Фото: Колаж: Сьогодні

Майже 25% українців задовольнив б дохід 10 тисяч грн на місяць, а ще 14% влаштовує зарплата 11 – 15 тисяч гривень.

Пре це свідчать дані досліджень соціалогічної групи "Рейтинг", яке проводилось з 4 по 9 листопада.

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Згідно з результатами опитування, інші 18% хочуть отримувати від 16 до 20 тис. грн, 8% задовольнив би дохід від 21 до 25 тис. грн, а ще 11% відповіли, що хочуть заробляти від 26 до 30 тисяч грн.

Цікаво, що чим менше дохід отримує людина наразі, тим меншу суму вона називає бажаною.

Меншу суму називали жінки, а найнижчі запити (до 10 тис. грн) називала старша група жінок.

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Найбільше б хотіли отримувати чоловіки середнього та молодшого віку, також більші запити у мешканців столиці.

Як українці оцінюють свої доходи?

36% опитаних оцінили свій рівень доходу, як низький, нижче за середній – 24%. Середнім свій дохід вважають 31% респондентів і лише 8% впевнені, що зароблять багато.

Такой під час опитування з’ясувалося, що для 55% населення зарплата є основним джерелом доходу, ще 13% отримують дохід від бізнесу, а 6% – соціальні виплати.

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Де платять найбільше

Сайт "Сьогодні" з’ясував, що найкраща оплата праці відбувається у Києві, Чернівецькій Кіровоградській, Івано-Франківській та Рівненській області.

А от найменше платять Київській області, а також на Закарпатті, у Чернігівській, Луганській та Тернопільській областях.

Раніше ми писали, що деяким в Україні готові платити по 44 тис грн на місяць.

А також розповідають, куди їдуть українці після роботи в Польщі.