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Улучшение, но не для всех? Средняя зарплата украинцев за год выросла

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
28 сентября, 18:40
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За последние 12 месяцев (по сравнению с августом 2020 года) размер средней номинальной заработной платы увеличился на 22,3%
Средняя зарплата в Украине выросла
Средняя зарплата в Украине выросла / Фото: Коллаж: Сегодня

Средняя заработная плата украинцев в августе 2021 года составила 13 997 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн).

Как сообщает Государственная служба статистики, по сравнению с июлем 2021 года размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 2,4%.

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Наибольшая средняя номинальная зарплата за август 2021 года по сферах деятельности:

  • информации и телекоммуникации – в среднем 24 813 грн (на 25,1% больше, чем за август 2020 года);
  • финансовая и страховая деятельности – 23 537 грн, на 19,5% больше;
  • государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование (21 207 грн, на 26,2% больше).

Наименьшие средние номинальные зарплаты за август 2021 года были в сферах временного размещения и организации питания – 9 788 грн, на 57,3% больше, чем за август 2020 года; образования – 10 473 грн, на 27,4% больше; здравоохранения и предоставления социальной помощи -10 898 грн, на 28,4% больше.

Средняя номинальная зарплата за август прошлого года составила по Украине 11 446 грн.

Безработица в Украине

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В августе в Украине официально зарегистрировано 315 тысяч безработных. В аналогичный период 2020-го в стране было на 179 тысяч нетрудоустроенных больше. В Кабмине считают, что такой позитивный скачок – результат введения правительственных программ по поддержке развития экономики и бизнеса.

В Министерстве экономики анонсируют "дополнительные правительственные меры" для создания рабочих мест и трудоустройства безработных.

  • В Нацбанке прогнозируют повышения до конца 2021 года. Главной причиной падения безработицы в Нацбанке называют оживление экономики.
  • В июне, к примеру, зарплата повысилась до 14 313 грн после 13 499 в мае. По сравнению с прошлым месяцем показатель увеличился на 6%, а за год (если проводить аналогию с июнем 2020 года) – на 23,6%.
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