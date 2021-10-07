Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

С зарплатой везет далеко не всем. Кому в Украине готовы платить 44 тыс. грн

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
7 октября, 13:37
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Только 10% работодателей готовы платить высокие зарплаты, в то время как 55% предлагают зарплаты до 20 тыс. грн
Большинство работодателей предлагают зарплату около 20 тыс. грн
Большинство работодателей предлагают зарплату около 20 тыс. грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По Украине средняя зарплата в сентябре составила 18 тыс. грн. По сравнению с августом рост составил 1300 грн. В сентябре самые высокие оклады традиционно были у специалистов из сферы IT – в среднем 44,2 тыс. грн.

Однако по сравнению с августом средний уровень заработной платы категории уменьшился на 11,2 тыс. грн, свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

Реклама

Какие зарплаты предлагают украинцам:

  • до 20 тыс. грн предлагают 55% работодателей;
  • до 30 тыс. грн готовы платить 24% работодателей;
  • от 30,2 до 40,3 тыс грн предлагают 11% работодателей;
  • от 40,3 тыс. грн предлагают 10% работодателей.

Зарплаты от 30 тыс. грн в основном готовы платить работодатели Киева и городов-миллионников.

Не только у специалистов сферы IT уменьшилась зарплата. На 6,2 тыс. грн средняя компенсация стала ниже для кандидатов категории "Производство/сельское хозяйство", на 2,3 тыс. грн уменьшилась компенсация в категории "Безопасность", на 2,2 тыс. грн уменьшилась средняя заработная плата медиков и фармацевтов.

Реклама

На 200-300 грн зарплаты стали ниже у юристов, работников категории "Искусство, развлечения, медиа" и "Консалтинг".

Кого активно ищут работодатели?

В Украине самыми востребованными работодателями специальностями сентября были продажи (17,9%), IT (11,7%) и банки/инвестиции/лизинг (6,5%). К слову, еще в августе среди самых актуальных категорий были медики, а банковские работники занимали четвертую позицию.

В сентябре категория "Медицина, фармацевтика" по востребованности работодателями опустилась на восьмое место (5,4% всех актуальных вакансий сентября).

Реклама

Ранее мы сообщали, что каждый третий работник старше 40 лет при поиске работы сталкивался с проблемами из-за возраста.

Также почти каждый второй украинец, работающий сейчас в Польше, впервые приехал на заработки в эту страну в период пандемии.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
"Северный поток - 2"
Больше новостей
Главное про Деньги
Финанс-дайджест
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3638

Евро (€)

30.41

Цены
В Украине дорожают продукты
Что выросло в цене?
Банк советов
Осторожно! Опасные кредиты
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
МЕГЕПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,24
17,98
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,47
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,66
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять