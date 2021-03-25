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Курс доллара в Украине устремился вверх, евро пробил психологическую отметку

25 марта, 16:32

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 26 марта

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 26 марта:

25.0326.03Изменение
1 доллар США27,87 грн27,97 грн+ 0,10
1 евро32,94 грн33,03 грн+ 0,09
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По сравнению со значениями 25 марта доллар вырос сразу на 10 копеек после роста курса на 14 копеек в предыдущий банковский день. За неделю с 19 по 26 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте аж на 29 копеек. Сайт "Сегодня" уже писал, что курс доллара резко повысился на межбанке Украины и, как результат, в официальных курсах Нацбанка. Но фундаментальных причин для девальвации нет.

Курс евро на 26 марта вырос на 9 копеек после повышения на 1 копейку днем ранее. Евровалюта уже поднялась выше психологической отметки в 33 гривни. Ниже 33 гривен евро продержался всего три дня.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, в Украине также планируют провести налоговую амнистию. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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