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Доллар в Украине резко подорожал: когда перестанет расти курс

25 марта, 12:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Ситуацией на межбанке воспользовались валютные спекулянты

Курс доллара резко повысился на межбанке Украины и, как результат, в официальных курсах Нацбанка. Но фундаментальных причин для девальвации нет. Дело в том, что иностранцы продали украинские облигации на 100 млн гривен и этим воспользовались спекулянты, раскачав котировки. До конца недели доллар и евро продолжат расти в цене, а вот на следующей неделе уже возможна стабилизация курса.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

"Объективных причин для столь сильной девальвации гривни нет: предложение со стороны экспортеров снизилось незначительно, а спрос со стороны импортеров будет падать. Также в скором времени с продажами иностранных валют должен появиться "Нафтогаз", который готовится проводить налоговые выплаты в госбюджет. Это должно укрепить гривню", – объяснил эксперт.

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По его словам, нерезиденты действительно могут изменить баланс на рынке, но пока объем их спроса приводит лишь к спекулятивному ажиотажу. Кроме того, НБУ достаточно эффективно борется с подобными явлениями.

"Ожидаю стабилизацию курса национальной валюты к евро и доллару на следующей неделе", – резюмировал специалист.

А пока что доллар на межбанке тестирует отметку 28 гривен.

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Впрочем, ранее эксперты рекомендовали украинцам покупать доллары и евро, пока они не подорожали еще сильнее. Речь идет о среднесрочной перспективе – до конца 2021 года.

Напомним, в Украине планируют провести налоговую амнистию. Наличные сбережения она не затронет, но коснется многих категорий граждан. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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