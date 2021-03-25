Курс долара в Україні рвонув угору, євро пробив психологічну позначку

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 26 березня:

25.03 26.03 зміна 1 долар США 27,87 грн 27,97 грн + 0,10 1 євро 32,94 грн 33,03 грн + 0,09

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Порівняно зі значеннями 25 березня, долар виріс одразу на 10 копійок після зростання курсу на 14 копійок в попередній банківський день. За тиждень з 19 по 26 березня гривня ослабла щодо американської валюти аж на 29 копійок. Сайт "Сьогодні" вже писав, що курс долара різко підвищився на міжбанку України і, як результат, в офіційних курсах Нацбанку. Але фундаментальних причин для девальвації нема.

Курс євро на 26 березня виріс на 9 копійок після підвищення на 1 копійку днем раніше. Євровалюта вже піднялася вище від психологічної позначки в 33 гривні. Нижче 33 гривень євро протримався всього три дні.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, в Україні також планують провести податкову амністію. Подробиці – в сюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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