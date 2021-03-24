Цифра дня. Украинцы понесли деньги на депозиты

В гривне хранится больше сбережений, чем в иностранной валюте

Украинцы увеличили сумму депозитов в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов до 609,17 млрд гривен к 1 марта 2021 года. За месяц объем вкладов вырос на 6,13 млрд гривен, несмотря на низкие проценты по депозитам. Из общей суммы:

вклады в гривне составили 359,3 млрд гривен (+5,95 млрд гривен за месяц);

вклады в иностранной валюте – 249,87 млрд гривен в эквиваленте (+0,18 млрд гривен).

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Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Доля физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) в структуре вкладчиков составила лишь 3,3%, а сумма их вкладов – 49,35 млрд грн (8,1% от общей суммы вкладов).

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По состоянию на 1 марта 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 72 банка.

Напомним, давать кредиты и принимать депозиты в Украине будут по-новому. В конце января НБУ установил дополнительные требования к банковским договорам.

Также новости "Сегодня" разбирались, кому в Украине дадут ипотечный кредит под низкие проценты:

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