Українська
$ 27,73
32,93
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Цифра дня. Украинцы понесли деньги на депозиты

24 марта, 15:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В гривне хранится больше сбережений, чем в иностранной валюте

Украинцы увеличили сумму депозитов в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов до 609,17 млрд гривен к 1 марта 2021 года. За месяц объем вкладов вырос на 6,13 млрд гривен, несмотря на низкие проценты по депозитам. Из общей суммы:

  • вклады в гривне составили 359,3 млрд гривен (+5,95 млрд гривен за месяц);
  • вклады в иностранной валюте – 249,87 млрд гривен в эквиваленте (+0,18 млрд гривен).
Реклама

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Доля физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) в структуре вкладчиков составила лишь 3,3%, а сумма их вкладов – 49,35 млрд грн (8,1% от общей суммы вкладов).

В тренде
"Мотор Сич" национализируют: Зеленский дал добро
Реклама

По состоянию на 1 марта 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 72 банка.

Напомним, давать кредиты и принимать депозиты в Украине будут по-новому. В конце января НБУ установил дополнительные требования к банковским договорам.

Также новости "Сегодня" разбирались, кому в Украине дадут ипотечный кредит под низкие проценты:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вклады банки депозиты ФГВФЛ сумма цифра дня

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пора запасаться валютой? Эксперты спрогнозировали курс доллара в Украине
Пора запасаться валютой? Эксперты спрогнозировали курс доллара в УкраинеФинансы
Как усиление карантина будет влиять на курс гривни
Как усиление карантина будет влиять на курс гривниФинансы
Жилье как бизнес. Выгодно ли сейчас вкладывать в недвижимость?
Жилье как бизнес. Выгодно ли сейчас вкладывать в недвижимость?Недвижимость
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделать
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделатьЭкономика
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банк
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банкЭкономика
Почему бизнесу выгодно открыть зарплатный проект в ПриватБанке именно в марте
Почему бизнесу выгодно открыть зарплатный проект в ПриватБанке именно в мартеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять