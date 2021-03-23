Налоговая амнистия уже близко – комитет Рады одобрил закон

В парламенте рассчитали, что украинцы начнут подавать "нулевые декларации" уже в 2021 году

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов рекомендовал принять законопроект № 5153. В нем предлагается налоговая амнистия для украинцев. Предполагается, что осуществляться она будет с помощью подачи "нулевой декларации".

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Об этом сообщило информационное управление аппарата парламента. Теперь документ будет вынесен на обсуждение и голосование в сессионном зале парламента.

Вот что предусматривает документ:

Сроки - с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года.

В этот период будет проводиться добровольное декларирование активов физических лиц.

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Ставки сбора с этого декларирования:

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- 5% с валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;

- 9% с валютных ценностей, размещенных за рубежом;

- 2,5% с государственных облигаций Украины, приобретенных в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года.

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Зачем это нужно?

В Раде рассчитывают, что налоговая амнистия позволит детенизировать украинскую экономику. Глава профильного комитета Даниил Гетманцев считает, принятие проекта позволит привлечь в экономику Украины дополнительные ресурсы для ее активизации и повысит налоговую культуру граждан.

В целом смысл одноразового декларирования состоит в том, чтобы разрешить украинцам задекларировать неучтенные доходы, а также приобретенное на них имущество, и таким образом "обелить" и доходы, и имеющуюся собственность.

Сайт "Сегодня" также объяснял, что будет нужно и не нужно декларировать.

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