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Конец крепкой гривни? Что будет с курсом доллара на следующей неделе

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
3 декабря, 19:20
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Эксперт рассказал "Сегодня", какой курс доллара ждет украинцев с 6 декабря
Рассказываем, что будет с курсом доллара в ближайшее время
Рассказываем, что будет с курсом доллара в ближайшее время / Фото: Коллаж: Сегодня

В последние три недели гривня довольно резко двигалась против тренда, подешевев к доллару на 4.5% до минимумов с июля.

Как рассказал "Сегодня" руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, такой резкий скачок доллара к гривни поднимает вопрос о том, удастся ли гривне удержаться в рамках устойчивого коридора, в котором она двигается последние 13 месяцев.

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"Сезонная слабость гривни (в среднем она проседает в последние недели года) повышает шансы, что на будущей неделе она окончательно сломит тенденцию", – говорит Владимир Позний.

На предстоящей неделе доллар может подрасти до 27,5–27,7 грн.

"Однако очень похоже, что это только краткосрочная перетряска инвестиционных портфелей, а общая тенденция роста для украинской валюты против доллара сохранится", – отмечает руководитель EXANTE Украина.

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По его словам, от ФРС ждут слишком быстрых действий, и эти завышенные ожидания заложены в цены, но по всей видимости, они должны несколько скорректироваться в последующие недели.

Что ударит по курсу валют перед Новым годом

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.

По словам эксперта, тренд на укрепление гривни относительно доллара и евро был сломлен на межбанке во второй половине ноября. Для стабилизации валютных курсов НБУ принимал активное участие в торгах.

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Ранее мы также выяснили, что будет происходить на валютном рынке этой зимой и нужно ли бежать в обменники прямо сейчас.

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