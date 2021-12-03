Кінець міцної гривні? Що буде з курсом долара наступного тижня

Експерт розповів "Сьогодні", який курс долара чекає на українців з 6 грудня

Розповідаємо, що буде з курсом долара найближчим часом / Фото: Колаж: Сьогодні

Останні три тижні гривня досить різко рухалася проти тренду, подешевшавши до долара на 4.5% до мінімумів з липня.

Як розповів "Сьогодні" керівник EXANTE Україна Володимир Позній, такий різкий стрибок долара до гривні порушує питання про те, чи вдасться гривні утриматися в рамках стійкого коридору, в якому вона рухається останні 13 місяців.

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"Сезонна слабкість гривні (в середньому вона просідає в останні тижні року) підвищує шанси, що наступного тижня вона остаточно зламає тенденцію", – каже Володимир Позній.

На наступному тижні долар може підрости до 27,5–27,7 грн.

"Однак дуже схоже, що це лише короткострокова перетряска інвестиційних портфелів, а загальна тенденція зростання для української валюти проти долара збережеться" , – зазначає керівник EXANTE Україна.

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За його словами, від ФРС чекають надто швидких дій, і ці завищені очікування закладені в ціни, але, вочевидь, вони мають дещо скоригуватися у наступні тижні.

Що вдарить за курсом валют перед Новим роком

Як розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, на котирування міжбанку в грудні можуть вплинути три фактори: переведення трудових мігрантів, обстановка в ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.

За словами експерта, тренд на зміцнення гривні щодо долара та євро був зламаний на міжбанку у другій половині листопада. Для стабілізації валютних курсів НБУ брав активну участь у торгах.

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Раніше ми також з'ясували, що відбуватиметься на валютному ринку цієї зими і чи потрібно бігти в обмінники прямо зараз.