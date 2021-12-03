Виновата политика? Почему гривня резко обвалилась, а доллар рванул вверх

В Нацбанке объяснили почему курс гривни обвалился во второй половине ноября и при чем тут Россия

Почему курс гривни обвалился? / Фото: Коллаж: Сегодня

На падение курса украинской гривны оказали влияние не только экономические, но и политические факторы, в том числе напряжение на границе.

Так падение национальной валюты объяснили в Национальном банке.

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Ударила по гривне военная угроза со стороны Российской Федерации, которая может планировать очередное вторжение на территорию страны. Иностранные инвесторы начали активно выводить прибыль из ОВГЗ и забирать свои инвестиции из Украины.

Отмечается, что в первой половине ноября гривня активно укреплялась, но во второй половине месяца начала стремительно девальвировать.

Экспортеры уменьшили активность на рынке и сократили выручку, а также завершили уплату квартальных налогов. Поэтому они перестали продавать валюту и пытаются придержать доллары до момента их удорожания.

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Гривну ослабляет и энергетическая отрасль, закупающая заграничный уголь, также нуждающийся в валютных ресурсах.

Что будет с курсом доллара в декабре?

В декабре национальная валюта продолжила девальвацию и наш эксперт аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал, что иностранных инвесторов испугало заявление президента Зеленского о возможном перевороте 1 декабря.

Не помогло даже привлечение 12,74 млрд грн в государственный бюджет, международные инвесторы сократили свои вложения в ОВГЗ на 3,07 млрд грн – до 91,43 млрд.

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Руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний в эксклюзивном комментарии "Сегодня" заявил, что до конца 2021 года не исключен даже скачок доллара до 28 грн.

"Сегодня" также разбирались, что будет происходить на валютном рынке этой зимой и нужно ли бежать в обменники прямо сейчас.