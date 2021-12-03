Гривня с треском обвалилась? НБУ рассчитал новый курс доллара на пятницу, 3 декабря

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 3 декабря

Что будет с курсом 3 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 3 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,29 грн;

1 евро – 30,94 грн;

1 злотый – 6,74 грн;

10 российских рублей – 3,70 – грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, 2 декабря, курс доллара поднялся на 6 копеек, евро – на 10, российский рубль – на 2, а польский злотый – на 7.

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Почему гривня падает?

Несмотря на то, что на этой неделе в госбюджет было привлечено 12,74 млрд грн, заявление президента Зеленского о якобы подготовке государственного переворота сильно напугало иностранных инвесторов. Об этом в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказал аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

В то же время, по словам эксперта, текущую ситуацию в банковском секторе большинство банкиров характеризует как позитивную и называет лучшим результатом с 2018 года.

А вот руководитель EXANTE Украина Владимир Позний считает, что скачок курса доллара до 28 грн вполне возможет в течение декабря. Он также отмечает, что закрепление доллара выше 27 грн может означать слом глобального тренда гривни.

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"Сегодня" также разбирались, какие факторы ударят по курсу доллара перед новым годом и писали, ждать ли украинцам дальнейшего повышения стоимости кредитов.