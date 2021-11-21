Гривню обвалил "черный лебедь" – пора бежать в обменки или уже поздно

Эксперты: возможны два варианта событий – плохой и посредственный

/ Фото: Сегодня

На уходящей неделе "пришел праздник" на улицу тех, кто инвестировал в наличные доллары, надеясь заработать на росте курса. За пять дней наличный доллар подорожал сразу на 35 копеек, до 25,67 в продаже. То есть те, кто неделю назад купил валюту на минимуме – в среднем по 26,20, мог ее сдать по 26,45, заработав 25 копеек на каждом долларе.

Сегодня выяснили, почему начался быстрый рост курса, который давно прогнозировали ряд финансовых аналитиков, и куда дальше пойдет курс доллара в ноябре.

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

Плавное удорожание доллара, начавшееся еще 10 ноября, сменилось в минувший понедельник заметным скачком, сразу на 10 копеек, до 26,42 грн/доллар в наличной продаже и до 26,21 – в покупке. Курс рос всю неделю, в пятницу было уже 26,67 и 26,46 грн/доллар. Последний раз доллар стоил так дорого семь недель назад, 30 сентября.

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Спрэд (разница между курсами покупки и продажи), в среднем расширился ненамного – с 19-20 до 21-22 копеек. Но некоторые крупные банки покупали перед выходными доллары по 26,30, а продавали по 26,70, надеясь заработать на ажиотаже.

Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар – 26,57 грн (на 42 коп. дороже, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 26,58 грн (на 41 коп. дороже, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается не в банках, а в обменниках, работающих на скупку валюты. Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи начинается с 26,65 грн/доллар, при этом курс покупки – не выше 26,45.

Нацбанк, укрепивший на минувший понедельник гривню на 9 коп., до 26,11 грн/доллар, за вторник-четверг ослабил ее сразу на 40 копеек, до 26,51. В пятницу гривня подорожала на 7 коп., до 26,44 грн/доллар, но официальный курс слабо коррелировал с рынком наличной продажи. На понедельник, 22 ноября, регулятор снова девальвировал гривню, установив курс 26,57 грн/доллар (+13 коп.).

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Анализ ситуации на рынке

Ажиотажный рост курса доллара эксперты объясняют совпадением нескольких негативных для гривни факторов: на рынке неожиданно появился крупный покупатель валюты, 17 ноября состоялось крупное погашение гривневых облигаций, а нерезиденты покупать новые ОВГЗ не торопились, наоборот, ускорили выход из украинских ценных бумаг. А дальше подключились спекулянты, начавшие активно раскачивать курс. И им, в отличие от прошлой недели, это удалось.

Кроме того, аукцион Минфина по продаже гривневых ОВГЗ оказался не таким результативным, как неделю назад – привлекли всего 8 млрд грн, на 3 млрд грн меньше. А погашение ОВГЗ – на 11,9 млрд грн.

Как разъяснил нам Олег Пендзин, несколько миллионов долларов купила на этой неделе на межбанковском рынке известная частная структура – производитель электроэнергии, дабы оплатить закупку угля за рубежом для своих электростанций. Такой большой спрос стал своеобразным "черным лебедем" (трудно прогнозируемое событие, имеющее значительные последствия) для гривни, и она заметно подешевела.

"Очевидно, что крупный покупатель сразу развернул тренд вверх, и даже интервенции Нацбанка его не сбили, а только замедлили", – констатировал Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин также говорит, что на валютном рынке появляются активные покупатели. К ним подключаются спекулянты, в то время как продавцы валюты, видя изменение тренда, тянут котировки вверх или придерживают валюту.

"Цены украинских еврооблигаций падают, отражая растущие для нерезидентов риски. По данным НБУ, за последние 5 дней, нерезиденты продали гривневых ОВГЗ на сумму 1,86 млрд грн, примерно, как за минувший месяц, – анализирует Андрей Шевчишин. Это также угрожает стабильности гривни. Ситуация отягощается кризисом в энергетическом секторе".

Чего ожидать на следующей неделе

Александр Охрименко рассмотрел два варианта развития событий. Если продолжится покупка энергоносителей и, соответственно, будет значительный спрос на валюту, то доллар устремится к 27 грн. Если нет – курс откатится к 26,3 грн.

"Гривня является заложником сложной энергетической ситуации в Украине. Нельзя предсказать, будут ли на следующей закупки угля, газа, нефтепродуктов, и, соответственно будет ли рост спроса на валюту", – объяснил Александр Охрименко.

Олег Пендзин уверен: такие крупные закупки валюты, как были, до конца ноября маловероятны. Поэтому курс доллара стабилизируется и даже может пойти вниз, до 26,5 грн/доллар в наличной продаже.

Другие эксперты не видят оснований для укрепления гривни.

"В последнюю неделю ноября гривня продолжит падать, средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 26,55-26,65 грн/доллар, – уверен Максим Орыщак. – Началась девальвация после продолжительного периода роста гривни на протяжении 10 месяцев. Спекулянты подхватят эту ситуацию как повод раскачать рынок. Также нужно учитывать отложенный спрос в валюте населения и бизнеса и фактические риски недостачи угля в отопительный сезон, что создает риски стабильности экономики в целом, и гривни в частности".

По прогнозу Андрея Шевчишина, в ближайшее время под действием негативных факторов гривня может еще ослабить позиции ниже 26,6 грн/доллар. Но финаналитик пока не ждет возврата к курсу 27 грн/доллар.

Продавать или покупать валюту

Александр Охрименко уже не уверен, что гривня будет укрепляться. Но гривневые депозиты пока по-прежнему выгоднее валютных заначек. Эксперт предлагает постепенно диверсифицировать сбережения, переводить часть их в валюту.

Максим Орыщак советует тем, кто имеет долларовые и евро накопления, сдерживать свои потребности в конвертации с целью ожидания более выгодного курса к Новому году, или текущей зимой.

Андрей Шевчишин, как и ранее, предлагает инвестировать в валюту, несмотря на то, что это уже не так выгодно, как неделю назад.

"Надо покупать не на максимальном курсе, а на его откатах, которые обязательно будут, тогда в среднесрочной перспективе будет прибыль", – уточнил эксперт.

Почему известный финансовый аналитик Эрик Найман прогнозировал девальвацию гривни, смотрите в сюжете.